 سوشيال ميديا الرياضة: فينالدوم يحتفل بعيد ميلاد شقيقته وداني ألفيس يستعد لإطلاق كرنفال غنائي – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة: فينالدوم يحتفل بعيد ميلاد شقيقته وداني ألفيس يستعد لإطلاق كرنفال غنائي

سوشيال ميديا الرياضة: فينالدوم يحتفل بعيد ميلاد شقيقته وداني ألفيس يستعد لإطلاق كرنفال غنائي

المصدر: مصطفى عادل- إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فينالدوم يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لشقيقته احتفالا بعيد ميلادها، وعلق اللاعب قائلا: عيد ميلاد سعيد يا شقيقتي

View this post on Instagram

Happy birthday sis! ♥️

A post shared by Gini Wijnaldum (@gwijnaldum) on

داني ألفيس يستعد لإطلاق كرنفال غنائي في البرازيل

نشر النجم البرازيلي داني الفيس فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يغني، وعلق اللاعب قائلا: ”أنا مستعد لأول كرنفال في البرازيل، دعنا نستمتع أننا نستحق أن نكون سعداء يا شعبي“.

راشفورد يهنئ فيوري بمجلس الملاكمة العالمي

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لمواطنه تايسون فيوري عقب فوزه ببطولة مجلس الملاكمة العالمي، وعلق اللاعب: ماذا أخبرتك، فوز كبير تايسون فيوري، مبروك

ماغواير: أعدنا الابتسامة لملعب الأولدترافورد

نشر هاري ماغواير لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه من مباراة اليوم والتي جمعت بين ناديه ونادي واتفورد والذي انتهى بفوز المان يونايتد بثلاثية نظيفة.

وعلق اللاعب: شعور رائع بالعودة إلى عودة الفرحة إلى ملعب الأولدترافورد بثلاثة نقاط هامة، تبقى الألعاب قادمة، يجب أن نستمر في التحسن

ماريو غوتزه يتقمص شخصية المحارب

نشر ماريو غوتزه لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة مدربه أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية، وعلق اللاعب قائلا: موقف المحارب، العمل على نفسي مع مدربي، استمتع بيوم الأحد

موستافي يحتفل مع زميل الكفاح

نشر شكودران موستافي لاعب نادي الارسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله سعيد كولاسيناك احتفالا بفوز الجانرز اليوم على حساب نادي إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعلق موستافي: كان علينا أن نكافح بقوة، لكننا نجحنا في ذلك معًا، حسنًا يا أخي

فيكتور لينديلوف يهنئ برونو بأول أهدافه

نشر فيكتور لينديلوف لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه من مباراة اليوم أمام نادي واتفورد وحرص اللاعب على تهنئة زميله برونو فيرنانديز بأول أهدافه بقميص المان يونايتد، حيث علق لينديلوف: كان هذا مهمًا، تهانينا على هدفك الأول يا بورنو فيرنانديز

مارتين برايثوايت: انتظروا المزيد

نشر مارتين برايثوايت لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه من مباراة الأمس والتي جمعت بين النادي الكتالوني ونادي إيبار والتي انتهت بفوز برشلونة بخماسية نظيفة، وعلق اللاعب قائلا: المزيد قادم

غوميز يحتفل مع أولاده بفوز فريقه السابق

نشر غوميز لاعب نادي الهلال السعودي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ مع أولاده أثناء الاحتفال بفوز غلطة سراي على نادي فناربخشة بالدوري التركي اليوم، وعلق اللاعب قائلا: قاتلنا مثل الأسد، فزنا مثل الأسد، مبروك غلطة سراي، قلبنا معك

رمضان صبحي ينعى سكرتير الكاف السابق

حرص رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي المصري على نعي عمرو فهمي سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق والذي وافته المنية اليوم، حيث علق لاعب النادي الأهلي عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: خالص التعازي لأسرة عمرو فهمي، إنا لله وإنا إليه راجعون

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أسرار نجوم الرياضة
انستغرام
تويتر
فيسبوك
تاريخ النشر
تاريخ التحديث