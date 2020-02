سوشيال ميديا الرياضة: فينالدوم يحتفل بعيد ميلاد شقيقته وداني ألفيس يستعد لإطلاق كرنفال غنائي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فينالدوم يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لشقيقته احتفالا بعيد ميلادها، وعلق اللاعب قائلا: عيد ميلاد سعيد يا شقيقتي

داني ألفيس يستعد لإطلاق كرنفال غنائي في البرازيل

نشر النجم البرازيلي داني الفيس فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يغني، وعلق اللاعب قائلا: ”أنا مستعد لأول كرنفال في البرازيل، دعنا نستمتع أننا نستحق أن نكون سعداء يا شعبي“.

راشفورد يهنئ فيوري بمجلس الملاكمة العالمي

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لمواطنه تايسون فيوري عقب فوزه ببطولة مجلس الملاكمة العالمي، وعلق اللاعب: ماذا أخبرتك، فوز كبير تايسون فيوري، مبروك

ماغواير: أعدنا الابتسامة لملعب الأولدترافورد

نشر هاري ماغواير لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه من مباراة اليوم والتي جمعت بين ناديه ونادي واتفورد والذي انتهى بفوز المان يونايتد بثلاثية نظيفة.

وعلق اللاعب: شعور رائع بالعودة إلى عودة الفرحة إلى ملعب الأولدترافورد بثلاثة نقاط هامة، تبقى الألعاب قادمة، يجب أن نستمر في التحسن

Great feeling to be back at Old Trafford ???? Big 3 points. The games keep coming, we must keep improving #MUFC ????❤️ pic.twitter.com/5ILsVDNe6u — Harry Maguire (@HarryMaguire93) February 23, 2020

ماريو غوتزه يتقمص شخصية المحارب

نشر ماريو غوتزه لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة مدربه أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية، وعلق اللاعب قائلا: موقف المحارب، العمل على نفسي مع مدربي، استمتع بيوم الأحد

'Warrior Position' – working on myself with my coach.

Enjoy your Sunday ???????? pic.twitter.com/YEw43EI469 — Mario Götze (@MarioGoetze) February 23, 2020

موستافي يحتفل مع زميل الكفاح

نشر شكودران موستافي لاعب نادي الارسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله سعيد كولاسيناك احتفالا بفوز الجانرز اليوم على حساب نادي إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعلق موستافي: كان علينا أن نكافح بقوة، لكننا نجحنا في ذلك معًا، حسنًا يا أخي

We had to fight hard, but we worked this out together ???????? Get well soon, my brother @seadk6 ???????? #SM20 pic.twitter.com/Nt9Hvyz5w5 — Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) February 23, 2020

فيكتور لينديلوف يهنئ برونو بأول أهدافه

نشر فيكتور لينديلوف لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه من مباراة اليوم أمام نادي واتفورد وحرص اللاعب على تهنئة زميله برونو فيرنانديز بأول أهدافه بقميص المان يونايتد، حيث علق لينديلوف: كان هذا مهمًا، تهانينا على هدفك الأول يا بورنو فيرنانديز

That was important. Congrats on your first goal @B_Fernandes8 ???????? pic.twitter.com/6QQv7C2aZ6 — Victor Lindelöf (@vlindelof) February 23, 2020

مارتين برايثوايت: انتظروا المزيد

نشر مارتين برايثوايت لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه من مباراة الأمس والتي جمعت بين النادي الكتالوني ونادي إيبار والتي انتهت بفوز برشلونة بخماسية نظيفة، وعلق اللاعب قائلا: المزيد قادم

More to come ???????????????? pic.twitter.com/gqG4Rj1Lil — Martin Braithwaite (@MartinBraith) February 23, 2020

غوميز يحتفل مع أولاده بفوز فريقه السابق

نشر غوميز لاعب نادي الهلال السعودي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ مع أولاده أثناء الاحتفال بفوز غلطة سراي على نادي فناربخشة بالدوري التركي اليوم، وعلق اللاعب قائلا: قاتلنا مثل الأسد، فزنا مثل الأسد، مبروك غلطة سراي، قلبنا معك

Aslan gibi savaçtık, Aslan gibi kazandık. Tebrikler Galatasaray. Kalbimiz sizinle ????❤ #hedef23 pic.twitter.com/5Lo0QLKuuI — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) February 23, 2020

رمضان صبحي ينعى سكرتير الكاف السابق

حرص رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي المصري على نعي عمرو فهمي سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق والذي وافته المنية اليوم، حيث علق لاعب النادي الأهلي عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: خالص التعازي لأسرة عمرو فهمي، إنا لله وإنا إليه راجعون