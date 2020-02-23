لاتسيو يحقق فوزا دراميا على جنوة ويشدد الخناق على يوفنتوس في ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق لاتسيو فوزا مثيرا ودراميا على مضيفه جنوة بنتيجة 3/2 في الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد، على ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي).

وبدأ لاتسيو المباراة بقوة عندما سجل له أدام ماروسيتش هدفا في الدقية الثانية، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

وكان الشوط الثاني أكثر درامية، حيث عزز شيرو إيموبيلي تقدم لاتسيو بالهدف الثاني في الدقيقة 51، وهو الهدف الـ27 له في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، ليبتعد بـ6 أهداف عن النجم البرتغالي كريستيانو لاعب يوفنتوس.

وأشعل فرانشيسكو كاساتا المباراة بعدما سجل هدف التقليص لجنوة في الدقيقة 57، غير أن دانيلو كاتالدي أمّن النقاط الثلاث للاتسيو بهدف في الدقيقة 71.

وحقق لاتسيو الفوز الثالث على التوالي في الكالشيو، والـ18 الموسم الحالي، علما أن آخر خسارة له في المسابقة تعود لسيبتمبر الماضي.

ورفع الفوز رصيد لاتسيو إلى 59 نقطة في المركز الثاني، ويتأخر بنقطة وحيدة عن يوفنتوس المتصدر، في حين تجمد رصيد جنوة عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر، حيث تلقى الخسارة الـ13، مقابل الفوز 5 مرات، وتعادل 7 مرات.