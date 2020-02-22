كونتي مدرب إنتر ميلان: من الصعب الاستعداد لسامبدوريا في يوم واحد

قال أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، إنه كان من الصعب إعداد أي شيء جديد لمواجهة سامبدوريا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، غدا الأحد، التي تأتي بعد 72 ساعة من خوض مباراة في بلغاريا في الدوري الأوروبي.

وخسر إنتر صاحب المركز الثالث، والذي يتأخر بثلاث نقاط عن يوفنتوس المتصدر، بنتيجة 2-1 أمام لاتسيو المنافس على اللقب، يوم الأحد الماضي، ثم انتصر 2-صفر على لودوغوريتس في ذهاب دور الـ32 بالدوري الأوروبي، يوم الخميس.

وأبلغ كونتي الصحفيين اليوم السبت: ”تصبح الأمور صعبة بعد خوض مباراة مساء الخميس. علينا الاستعداد لمباراة في يوم واحد وهو ما يعني عدم وجود وقت لتغيير الخطة لكن علينا أن نعتاد على ذلك.

”سامبدوريا فريق جيد على الرغم من نتائجه الأخيرة. يملك مدربا صاحب خبرة هو كلاوديو رانييري ولاعبين أصحاب كفاءة مثل فابيو كوالياريلا“.

وفي وقت سابق من الموسم، اشتكى كونتي من أن إنتر يفتقر للعمق في تشكيلته من أجل خوض مباراتين في الأسبوع، وتعاقد الفريق مع عدة لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية من بينهم كريستيان إريكسن وآشلي يانج وفيكتور موسيس.

ويثق كونتي في أن المهاجم الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز لن يتأثر بتكهنات وسائل الإعلام بشأن رغبة برشلونة في ضمه.

وقال المدرب الإيطالي: ”(مارتينيز) ذكي ويحافظ على تركيزه ويقوم بعمل جيد ويجب عليه مواصلة ذلك“.

وتابع: ”ما زال أمامه مجال للتطور. يبلغ من العمر 22 عاما وتطور كثيرا مقارنة بالعام الماضي. الطريق ما زال طويلا أمامه“.