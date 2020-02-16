إنتر ميلان يوجه رسالة للأندية الراغبة في ضم لاوتارو مارتينيز

رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، على التقارير التي تربط أندية برشلونة وريال مدريد بالتعاقد مع لاعب الفريق لاوتارو مارتينيز.

وقال ماروتا في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“: ”لاوتارو بدأ في التحسن، إنه فتى صغير للغاية“.

وأضاف: ”أعتقد أنه حريص على ارتداء هذا القميص المجيد والنمو بشكل احترافي مع إنتر“.

وأتم ماروتا: ”كما أقول دائما، لا يترك اللاعبون إنتر إلا عندما يكون لديهم الرغبة في الرحيل، أؤكد لا يمكننا بيع اللاعبين إلا إذا طلبوا المغادرة“.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، أشارت إلى أن نادي برشلونة قد حسم ملف ضم النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن إدارة النادي الكتالوني قد قررت التعاقد مع اللاعب بنهاية الموسم الجاري، ليصبح من ضمن الأعمدة الأساسية لتشكيلة البلوغرانا المستقبلية.

ويحظى مارتينيز بإعجاب إدارة برشلونة، بالإضافة إلى أن مواطنه ليونيل ميسي، قائد الفريق، قد نصح بضرورة التعاقد معه نظرا لما يتمتع به من قدرات متميزة تناسب طريقة لعب البلوغرانا.

وقالت الصحيفة إن إدارة النادي الكتالوني تعتزم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النيراتزوري، والتي تبلغ 111 مليون يورو.

ويقدم مارتينيز مستويات هائلة خلال الموسم الجاري تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، إذ نجح الأخير في تطوير قدراته بشكل ملحوظ انعكس على حصيلته التهديفية ومردوده على أرض الملعب، ليشكل ثنائية رائعة مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في هجوم إنتر.

وسجل مارتينيز، البالغ من العمر 22 عاما، 11 هدفا خلال 20 مباراة شارك بها في موسم الدوري الإيطالي حتى الآن، كما نجح في تسجيل 5 أهداف خلال 6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.