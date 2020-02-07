ليونيل ميسي يتفوق على كريستيانو رونالدو خارج المستطيل الأخضر

كشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن أجور اللاعبين والمدربين في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، ومواطنه دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد القائمة.

وبحسب الصحيفة فإن ليونيل ميسي يتقاضى راتبا شهريا يصل إلى 8.3 مليون يورو، بفارق كبير عن غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، الذي يتقاضى نحو 4.5 مليون يورو شهريا.

ويتقاضى النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي راتبا يصل إلى 3 ملايين يورو، وهو نفس راتب الفرنسي أنطوان غريزمان والأوروغواياني لويس سواريز لاعبي برشلونة.

ويتواجد في المقدمة أيضا ثنائي ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل والبلجيكي إدين هازارد، وكل منهما يتقاضى راتبا شهريا يصل إلى 2.5 مليون يورو.

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي الرواتب في الدوري الإسباني متقدما على زميليه في برشلونة لويس سواريز وأنطوان غريزمان، في حين يأتي خلفهم ثنائي ريال مدريد، غاريث بيل وإيدين هازارد.

وفي الدوري الإيطالي يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الرواتب متقدما على زميليه، الأرجنتينيين غونزالو هيغواين وباولو ديبالا اللذين يتقاضيان راتبا شهريا يصل إلى 1.09 و1.06 مليون يورو على التوالي.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يتصدر الحارس الإسباني دافيد دي خيا لاعب مانشستر يونايتد الترتيب براتب شهري يصل إلى 1.76 مليون يورو شهريا، متفوقا على الألماني مسعودي أوزيل لاعب آرسنال والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي وكلاهما يتقاضى مبلغ 1.64 مليون يورو شهريا.

وفي الدوري الألماني يتصدر البولندي روبيرت ليفاندوفسكي والبرازيلي فيليب كوتينيو ثنائي بايرن ميونخ الترتيب براتب شهري يصل 1.66 مليون يورو لكل منهما.

ويتصدر البرازيلي نيمار ترتيب الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي متقدما على زميله النجم الفرنسي كليان مبابي الذي يتقاضى راتبا شهريات يصل مليوني يورو.

ولدى المدربين يتصدر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الترتيب براتب شهري يصل إلى 3.6 مليون يورو شهريا، ويأتي الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في المركز الثاني، حيث يتقاضى راتبا شهريا يصل إلى 1.94 مليون يورو، ثم الثنائي البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، براتب شهري يصل إلى 1.46 مليون يورو لكل منهما.

ويتقاضى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد 1.4 مليون يورو، متقدما بفارق صغير عن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان، الذي يتقاضى راتبا شهريا يصل إلى 1.38 مليون يورو.

ولا يتجاوز كيكي سيتين المدرب الجديد لبرشلونة حاجز مليون يورو شهريا ويتقاضى 500 ألف يورو فقط.