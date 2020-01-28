ميلان يعبر تورينو ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا ويضرب موعدا مع يوفنتوس

صعد ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، مساء الثلاثاء، إثر فوزه على تورينو بنتيجة 4-2.

وعلى أرضية ملعب سان سيرو في ميلانو، افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 12، عن طريق جياكومو بونافنتورا، لكن بريمر يدرك التعادل لتورينو قبل نهاية الشوط الأول بهدف في الدقيقة 34.

واشتعلت المباراة مع دخولها ثلث الساعة الأخير منها، حين خطف بريمر الهدف الثاني له ولتورينو في الدقيقة 71، وظن الجميع أن الضيوف انتزعوا بطاقة التأهل، إلا أن هاكان تشالهان أوغلو يدرك هدف التعادل للميلان في الوقت القاتل (90) ليفرض اللجوء إلى الوقت الإضافي.

وفي الشوط الثاني الإضافي، صعق الميلان ضيفه بهدفين متتاليين حملا توقيع كل من تشالهان أوغلو في الدقيقة 106، ثم النجم السويدي المخضرم زلاتات إبراهيموفيتش في الدقيقة 108.

وبذلك ينضم ميلان إلى يوفنتوس ونابولي اللذين تأهلا إلى نصف النهائي، في انتظار الفائز من مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا.

ويلعب ميلان مع يوفنتوس في نصف النهائي.

وتختتم مواجهات ربع النهائي، الأربعاء، بلقاء إنتر ميلان وفيورنتينا على ملعب الأول جيوسيبي مياتزا.