بوفون: وفاة كوبي براينت مأساة تشعرني بالخوف.. وسأحدد مصيري في مارس المقبل

يحتفل جيانلويجي بوفون، نجم يوفنتوس وأسطورة حراسة المرمى الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ42.

وبات موعد اعتزال بوفون هو الشغل الشاغل لوسائل الإعلام الإيطالية، التي تترقب إعلان النجم الكبير موعد اعتزاله بعد عودته الصيف الماضي ليوفنتوس بعد تجربة قصيرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشف بوفون في الحوار الذي أجراه مع شبكة ”سكاي سبورتس“، اليوم الثلاثاء، عن رؤيته للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم ومتى يحين موعد اعتزاله وغيرها من التساؤلات.

دراما كوبي براينت

وقال بوفون في تصريحاته: ”هذه المآسي عندما تصيب شخصيات مشهورة، في منتصف عمرهم، تشعرك بأنك أكثر عرضة للخطر مما تظن“.

وأضاف: ”لا يمكنك أن تتخيل أبدا أن وحشا رياضيا مثل كوبي براينت ستكون نهايته بهذا الشكل، دائما أنت لا تعرف ما قد يحدث لك، إنه قدر في نهاية الأمر، لقد كان كوبي براينت أسطورة واستثنائيا في لعبته، وكذلك كانت وفاته أيضا“.

موعد الاعتزال

وعن موعد اعتزاله بعد بلوغه عامه الثاني والأربعين، قال بوفون: ”منفتح على كل الاحتمالات، دعنا ننتظر حتى مارس أو إبريل المقبل لأرى ما هي وضعيتي وقتها“.

وأكمل الحارس الإيطالي المخضرم: ”الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي، أن أحافظ على توازني، واستمراريتي فيما أقوم به مع الفريق حاليا، فالدور الذي ألعبه مع فريقي والعلاقة التي أمتلكها مع الجميع ترضيني كثيرا“.

وأتم بوفون: ”إذا لم يحدث انهيار في المستوى فسأستمر لفترة أطول“.

منافسة ثلاثية

وأكد بوفون في حواره أن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي ستكون في غاية الصعوبة بين الثلاثي يوفنتوس وإنتر ميلان ولاتسيو.

وشدد بوفون: ”لاتسيو يقدم موسما استثنائيا، هذا الأمر لا يفاجئني، كما أن عدم لعبهم لمباريات في منتصف الأسبوع سيكون له تأثير كبير على المنافسة حتى نهاية الموسم“.

وأضاف: ”كما أن وجود إنتر ميلان كمنافس ليس أمرا مفاجئا، أنا أعرف مدربهم جيدا، أنا متأكد من أنه سيقاتل حتى النهاية“.

وأتم تصريحاته :“أثق أن قدرنا مازال في أيدينا، عندما تكون الأقوى فإن مصيرك يعتمد عليك، وعلينا ألا نتخلى عن هذا اليقين“.