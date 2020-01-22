أهداف مباراة يوفنتوس وروما: رونالدو يتقدم للسيدة العجوز (شاهد)

تقدم شبكة ”إرم نيوز“ خدمة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وروما، ضمن لقاءات بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، حيث يتواجه الفريقان في الدور ربع النهائي من المسابقة.

ويبحث الفريقان عن تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة المحلية في ظل ندية متوقعة بين الفريقين في هذه المواجهة.

مشوار الفريقين

ويتم بث المباراة عبر قناة ليبيا الرياضية (libya sport channel) على القمر الصناعي المصري نايل سات.

تردد هو 11765 H

معدل ترميز 27500

تخطى فريق يوفنتوس عقبة أودينيزي برباعية نظيفة في دور الستة عشر بالبطولة، كما فاز روما على بارما بثنائية دون رد في نفس الدور.

ويلتقي يوفنتوس نظيره روما في كأس إيطاليا بعد غياب 6 أعوام حين تقابلا في ربع نهائي نسخة 2014 وفاز فريق روما بهدف للإيفواري جيرفينهو.

ويبقى يوفنتوس الأكثر تتويجا بلقب كأس إيطاليا برصيد 13 لقب آخرها عام 2018، وخلفه روما برصيد 9 ألقاب آخرها عام 2008.