سوشيال ميديا الرياضة: فالفيردي يستجيب لدعوة جماهير سالامانكا ونجم آرسنال في حيرة

Salut à tous, voilà maintenant deux semaines que j’ai été opéré et Dieu merci je me sens de mieux en mieux chaque jour. Je voulais aussi vous remercier pour les messages de soutien que je reçois et qui me font vraiment plaisir. Cela me donne encore plus de force pour revenir vite et fort. Je vous joins à ce message, dans ma bio ????????, une petite vidéo de mon travail acharné chaque jour. Que la paix soit sur vous tous ????????????????.