سوشيال ميديا الرياضة: فالفيردي يستجيب لدعوة جماهير سالامانكا ونجم آرسنال في حيرة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض“إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فالفيردي يستجيب لدعوة جماهير سالامانكا

نشر فالفيردي لاعب نادي ريال مدريد الإِسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء توقيعه لجماهير النادي الملكي عقب وصوله إلى سالامانكا لمواجهة نادي اأنيونيستا سالامنكا في كأس ملك إسبانيا، وعلق اللاعب:“نحن بالفعل في سالامانكا، شكرًا كثيرًا لمتابعتنا في كل مكان

داني ألفيس تاجر السعادة

نشر النجم البرازيلي ”داني الفيس“ صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة بعض الأطفال وكلبه الخاص، وعلق اللاعب:“في هذه الحياة لا يوجد شيء أكثر متعة من المشاركة شارك اللحظات، وشارك المشاعر، وشارك التحديات، وشارك العواطف، لأنني علمت أنه حتى السعادة بمفردها مملة، وفي هذه الحياة كل ما أحتاج إليه هو رؤية ملايين الابتسامات

سيسوكو يشكر محبيه على الدعم

نشر موسى سيسوكو لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية.

وحرص اللاعب على توجيه الشكر لمحبيه على رسائل الدعم، حيث علق قائلًا:“ مرحبًا بالجميع، لقد مر أسبوعان منذ أن أجريت لي عملية جراحية، والحمد لله أشعر أنني أفضل وأفضل كل يوم، وأردت أيضًا أن أشكرك على رسائل الدعم التي أتلقاها والتي تجعلني سعيدًا حقًا، إنه يعطيني المزيد من القوة لأعود بسرعة وقوة، وأرفق هذه الرسالة في سيرتي الذاتية فيديو صغير عن عملي الشاق كل يوم، السلام عليكم جميعا

ووكر يهرب من ضغوط الواتساب

نشر كايل ووكر لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه عقب الفوز الهام الذي حققه ناديه بالأمس على حساب نادي شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب: عندما تحصل على فوز صعب في شيفيلد، لكنك تدرك أنك ستواجه مجموعة WhatsApp العائلية

When you grab a tough away win back in Sheffield but realise you’ve got to face up to the family WhatsApp group ???? pic.twitter.com/6H2IF6AWlz — Kyle Walker (@kylewalker2) January 22, 2020

أودريوزولا: مستعد للقتال مع الفريق البافاري

نشر ألفارو أودريوزولا لاعب ريال مدريد والذي انضم اليوم لصفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه الجديد، وعلق اللاعب قائلا: نحن مستعدون لذلك

دافيد لويز يستعد للتسديد

نشر دافيد لويز لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ للعبة Rise of New Champions والتي ستنطلق خلال العام الجاري، وعلق اللاعب قائلا: الاستعداد للتسديد من أي مكان

ثيو هيرنانديز يعد بمواصلة النتائج الإيجابية

نشر ثيو هيرنانديز لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه وأبدى اللاعب سعادته بنتائج الفريق الإيجابية في الفترة الأخيرة وسعي اللاعبون على الحفاظ عليها، حيث علق قائلا: سنواصل

بيليرين في حيرة بسبب هدفه

نشر هيكتور بيليرين لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة الأمس والتي جمعت بين الغانرز ونادي تشيلسي بالدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وعلق اللاعب: عندما تحدث أشياء سيئة وجيدة

When bad and good things happen ???????? pic.twitter.com/WqiXXAOCbR — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) January 22, 2020

رينارد يهنئ الكرة السعودية بالإنجاز الجديد

حرص هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول على توجيه التهنئة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ للمنتخب الاوليمبي السعودي عقب فوزه اليوم على منتخب أوزبكستان في بطولة آسيا تحت 23 وتأهله لأولمبياد طوكيو القادم قائلا: أمة تزدهر في المستقبل بحماس وقيادة عظيمة، مبروك للفريق السعودي لأقل من 23 عامًا على التأهل إلى طوكيو 2020 ونهائي بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحت 23 عامًا.

A nation thriving to the future with enthusiasm and great leadership.

Congratulations to the Saudi U23 team for qualifying to Tokyo 2020 and AFC U23 Championship Final.

Congratulations to @AbdulazizTF

Congrats to @Yalmisehal

congrats to @CoachSaad8 the players and staff ???????? pic.twitter.com/gxUlbE71GH — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) January 22, 2020

قائد الأهلي يودع أزارو

نشر أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله المغربي وليد أزارو الذي انتقل اليوم إلى صفوف نادي الإتفاق السعودي.

وحرص قائد النادي الأهلي على وداع المهاجم المغربي، حيث علق قائلا: وليد حبيبي أخويا الغالي ربنا يوفقك في الي جاي وديما متألق وناجح وخلوق زي ما إنت هتوحشني يا صاحبي