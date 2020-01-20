ساري مدرب يوفنتوس: كريستيانو رونالدو يتسبب في مشكلة ويحل 100

ربما يبدو أحيانا أن كريستيانو رونالدو يخلق مشاكل أكثر من التي يحلها، لكن بعد قيادة يوفنتوس لفوز جديد، أمس الأحد، يشعر المدرب ماوريسيو ساري بالاقتناع بأن العكس صحيح، رغم أنه ليس من السهل دائما التعامل مع النجم البرتغالي.

وتخلص رونالدو من مشاكل الركبة التي أزعجته في وقت مبكر بالموسم ونجح في تحقيق رقم مميز، أمس، بالتسجيل للمباراة السابعة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، حين هز الشباك مرتين في الفوز 2/1 على بارما.

ورفع رصيده الآن إلى 16 هدفا بالدوري هذا الموسم، منها 11 في آخر 7 مباريات، وساعد يوفنتوس في التفوق في الصدارة بفارق 4 نقاط في رحلته نحو اللقب التاسع على التوالي بالمسابقة.

وكان هذا كافيا لساري لإزالة الشكوك حول أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وقال المدرب المعروف بالتدخين بشراهة: ”أحيانا يتسبب رونالدو في مشكلة بسيطة تتعلق بتنظيم اللعب لأنكم تعرفون أنه بطل داخل الفريق ويجب تصميم خطة حوله، لكنه في نفس الوقت يحل 100 مشكلة“.

وأضاف: ”يجب أن يكون واضحا أن‭ ‬كل شيء يدور حوله“.

وتناثرت آراء تتعلق بأن يوفنتوس لعب بشكل أفضل هذا الموسم في المناسبات القليلة التي غاب فيها رونالدو، وأن الشراكة بين غونزالو هيغواين وباولو ديبالا ازدهرت بدونه.

وتألق الاثنان في غياب رونالدو خلال فوز يوفنتوس الساحق 4/0 على أودينيزي في كأس إيطاليا، بمنتصف الأسبوع، وتبادلا الكرة 3 مرات بنجاح خلال هدف هيغواين الأول.

وبسبب كل الألقاب التي حققها والأرقام القياسية التي لا تضاهى، يرى البعض أن رونالدو يبدو متعجرفا وتشير لغة جسده إلى الانزعاج عندما لا يجد دعما كافيا في الملعب أو لقلة خبرة بقية الزملاء.

كما يصر على تسديد كل ركلات الجزاء والركلات الحرة رغم سجله المتواضع، ووفقا لموقع ”ترانسفير ماركت“ على الإنترنت، فإنه لم يسجل من ركلة حرة حتى الآن في موسم ونصف مع يوفنتوس.

ولم يبد رونالدو سعيدا في مرحلة سابقة هذا الموسم عند استبداله في الدقيقة 55 في مباراة ضد ميلان، وانفعل أمام ساري قبل أن يتجه مباشرة نحو نفق الملعب.

لكن ساري قال إن كل هذا بات من الماضي، وأضاف: ”نجح في التعافي من الآلام وأصبح يتدرب بشكل منتظم ويمر بحالة بدنية رائعة“.

وأكمل ساري: ”أعتقد أن الأمر متعلق بالحالة البدنية والذهنية. وتسجيل الأهداف بشكل متكرر يعني أنه يثق في نفسه وهو في أفضل حالاته الآن. إنه وحش يتغذى على الأهداف“.