حرمان أحد الجماهير من دخول الملاعب 5 أعوام بسبب إهانة بالوتيلي

قالت وكالة أنسا للأنباء: إن مشجعا إيطاليا يبلغ من العمر 38 عاما سيُحرم من دخول الملاعب؛ بعد إهانة عنصرية ضد ماريو بالوتيلي خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في نوفمبر تشرين الثاني.

وهدد بالوتيلي مهاجم بريشيا بالخروج من الملعب؛ بعد صيحات عنصرية من المدرجات خلال الشوط الثاني في هزيمة فريقه 2-1 أمام فيرونا مما أدى إلى عقوبة بإغلاق جزء من المدرجات لملعب فيرونا في مباراة.

ووجهت اتهامات للمشجع بالمبادرة بالهتافات العنصرية، وهو ما أدى إلى غضب بالوتيلي الذي ركل الكرة في المدرجات وتعرفت شرطة فيرونا على المشجع بعد مراجعة كاميرات المراقبة.

وسُيحرم المشجع من حضور أي مباراة في دول الاتحاد الأوروبي حتى 2025 بالإضافة إلى مناطق حضور الجماهير قبل المباريات.

وتعرض بالوتيلي لإهانات عنصرية أخرى من جماهير لاتسيو خلال الهزيمة 2-1 الشهر الحالي وعوقب النادي القادم من العاصمة الإيطالية بغرامة 20 ألف يورو (22.206 دولارات) وتحاول الشرطة التعرف على هوية المسؤولين عن ذلك.