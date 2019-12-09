المدير الرياضي لنادي ميلان يكشف آخر تطورات مفاوضاتهم لضم إبراهيموفيتش

كشف ريكي ماسارا، المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، عن أنهم ينتظرون معرفة قرار المهاجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، بشأن الفريق الذي سينضم إليه، خلال الميركاتو المقبل.

وينتهي عقد زلاتان مع ناديه لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

وقال ماسارا في تصريحاته لـ“سكاي سبورت إيطاليا“: ”لا يوجد أخبار لأنه لا توجد عملية تفاوض حقيقية“.

وأضاف: ”يقوم إبراهيموفيتش بتقييم خياراته، كما هي حالنا، لذلك نحن جميعًا ننتظر“.

وأكد أن إبراهيموفيتش من حقه التوقيع لأي ناد، في الوقت الحالي، وحتى -أيضًا- قبل موعد سوق الانتقالات الشتوية.

ويعد ميلان أحد الأندية المهتمة بالمهاجم السويدي المخضرم، إلى جانب نابولي وبولونيا.

يذكر أن إبراهيموفيتش سبق أن لعب في الدوري الإيطالي من قبل، مع يوفنتوس في الفترة من (2004-2006)، وإنتر ميلان (2006-2009)، وميلان (2010-2012).

من جانبه، كشف وكيل أعمال اللاعب، مينو رايولا، لصحفية ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، أنه لا يزال هناك الكثير من الاحتمالات بالنسبة لإبراهيموفيتش في مسيرته الكروية، أبرزها احتمالية وجوده في الدوري الإيطالي أو أنه قد يتخذ قرارًا باعتزال كرة القدم نهائيًّا.

وقال: ”وجود إبراهيموفيتش سيزيد من جاذبية الدوري الإيطالي، وقد يتخذ قرارًا بالاعتزال المبكر، ورغم أني لا أرجح هذا الخيار لأنه مازال في حالة فنية جيدة، لكني لا استبعد أي شيء“.

وأضاف: ”سنرى ماذا سيحدث في الفترة المقبلة، ولا شك أن عودته ستزيد من جاذبية السيري آ وستعلي من نسبة المشاهدة على مستوى العالم وسترفع قيمة الدوري الإيطالي سواء على المستوى التقني أو التلفزيوني“.

واختتم: ”هل يمكنك أن تتخيل عدد البلدان التي ستشغل التلفزيون كل أسبوع لمشاهدة إبراهيموفيتش؟“.