رغم الحديث عن تجديد عقده.. ساري يفكر في طرد هيغواين من يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس، يفكر في التخلص من المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، بعد تألق مواطنه باولو ديبالا منذ بداية الموسم الحالي.

وتردد أن ديبالا كان قريبًا من مغادرة يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وارتبط اسمه كثيرًا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي وبالتحديد توتنهام، لكن اللاعب الشاب ظل مع البيانكونيري، وهو أفضل لاعب في الفريق حتى الوقت الحالي، إذ سجل 7 أهداف وصنع 3 في 16 مباراة.

وبحسب شبكة ”ميديا سيت“، فإن المدرب ماوريسيو ساري اقتنع بأن ديبالا لا غنًى عنه في هجوم يوفنتوس؛ ولهذا فهو يفكر في التضحية بغونزالو هيغواين لصالح باولو، رغم أن فابيو باراتيسي، المدير التنفيذي ليوفنتوس قال قبل أيام، إن هيغواين قريب من تمديد عقده مع البيانكونيري.

وأشارت الشبكة إلى أن ساري لا يريد الدخول في خلاف مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد التوتر الذي حدث بينهما مؤخرًا؛ بسبب استبداله في مباراتين على التوالي أمام لوكوموتيف وميلان، وتألقه مع منتخب البرتغال، واستبعاده من مباراة أتلانتا.

وأضافت ”ميديا سيت“، أن ساري يرى أن ثنائية رونالدو وديبالا، الأنسب لقيادة هجوم يوفنتوس مع وضع آرون رامسي أو رودريغو بينتانكور في مركز صانع الألعاب، واستمرار خطة الـ4/3/1/2، وبذلك، سيكون هيغواين هو ضحية ماوريسيو ساري؛ لأنه لن يبدأ أساسيًا، رغم أهدافه الحاسمة منذ بداية الموسم مع يوفنتوس.

وقبل أيام، أوضح فابيو باراتيسي المدير التنفيذي ليوفنتوس، في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”هيغواين يلعب بشكل جيد، ومن وجهة نظري، هو أحد أفضل 3 مهاجمين في العالم.. إنه يفعل ما نتوقعه منه، هو رجل جميل ولاعب رائع، ونحن سعداء به للغاية“.

وأضاف باراتيسي: ”طوال فترة الصيف، وكما قلت مرات عديدة، كانت لدينا العديد من الفرص في سوق الانتقالات، وهيغواين كانت لديه نية مطلقة للبقاء هنا.. تحدثنا كثيرًا؛ لأنه في موسمه السابق هنا قبل رحيله معارًا، لم يكن مقتنعًا تمامًا بفكرة البقاء في يوفنتوس“.

واختتم المدير التنفيذي ليوفنتوس بالقول: ”لهذا السبب اتفقنا على إعارته، لكن هذه المرة هو على اقتناع تام بالبقاء.. لم نوقع على تمديد العقد بعد، لكننا قريبون جدًا“.

وقضى هيغواين، البالغ من العمر 31 عامًا، الموسم الماضي معارًا، في صفوف ميلان وتشيلسي، وشارك هيغواين في 16 مباراة مع يوفنتوس الموسم الحالي، سجل فيها 5 أهداف وصنع مثلها.

وانضم هيغواين إلى يوفنتوس صيف العام 2016، مقابل 90 مليون يورو، وسجل للبيانكونيري 60 هدفًا وصنع 13 في 121 مباراة.

يشار إلى أن يوفنتوس ضمن التأهل إلى دور الـ16 متصدرًا بدوري أبطال أوروبا، كما أنه يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وفي جعبته 35 نقطة من 13 مباراة، ويتقدم بنقطة عن إنتر ميلان الثاني.