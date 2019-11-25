سوشيال ميديا الرياضة.. كوتينيو يستعد لدوري الأبطال بالقهوة.. صلاح ولوفرين في المواجهة (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كوتينيو يستعد لدوري الأبطال بالقهوة

نشر البرازيلي كوتينيو لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ رفقة زملائه قبل مواجهة نادي سرفينا زفيزدا الصربي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وعلق اللاعب ”القهوة الأولى مع دوري الأبطال“.

فان دايك: لا أعرف اليأس

نشر فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له في الطائرة عبر موقع ”إنستغرام“ قبل مواجهة نابولي الإيطالي ببطولة دوري الأبطال وصورة أخرى مع كأس الأبطال، وعلق ”لا تيأس أبدًا“.

ديبالا يروج لهدايا للبلاك فريداي

نشر بابلو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع ”إنستغرام“، حيث ظهر اللاعب في حملة دعائية لإحدى شركات الساعات التي قدمت هدايا في البلاك فرايدي، وعلق ”البلاك فرايدي، إنه الوقت المناسب لبدء التفكير في هدايا عيد الميلاد، حتى 2 ديسمبر.

صلاح ولوفرين في المواجهة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع ”تويتر“ مقطع فيديو للاعبي الفريق محمد صلاح ولوفرين.

وعلقت الصفحة ”يتحدث صلاح ولوفرين عن الحيوانات الأليفة والبيتزا والبينغ بونغ في أحدث إصدار لـ“المواجهة“.

يتحدث صلاح ولوفرين عن الحيوانات الأليفة و البيتزا و البينج بونج في أحدث إصدار لـ "المواجهة"…???????? مقدم من @WesternUnion pic.twitter.com/0qoCoU1jQ7 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 25, 2019

دينيس سواريز يدعم طفل السرطان

نشر دينيس سواريز لاعب نادي سيلتا فيغو الإسباني عبر موقع ”تويتر“ ما ذكرته الصفحة الرسمية للنادي عن اقتراب الطفل أليكس المصاب بالسرطان من الشفاء.

وعلق اللاعب ”مبروك لليكس، نرسل لك كل حبنا ونتمنى أن نكون قريبًا جدًا من باليدوس“.

Muchas felicidades para Alex!!! Os mandamos todo nuestro cariño y esperamos teneros muy pronto por Balaídos ????????????⚽️???? https://t.co/wUJjfWC3Qc — Denis Suarez (@DenisSuarez6) November 25, 2019

رونالدو: عائد لدوري الأبطال

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع ”تويتر“ من تدريبات فريقه الذي يستعد لمواجهة اتلتيكو مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا، وعلق اللاعب ”أنا عائد“.

ممفيس ديباي يحلم بالعودة لوطنه الأصلي

نشر اللاعب الهولندي ممفيس ديباي والغاني الأصل كلمات عبر موقع ”تويتر“ عن حلم العودة للوطن الأصلي حيث علق ”حتى الآن الجميع يريدون الذهاب إلى الوطن الأم فقط للحزب، آمل أن تجد غرضًا آخر للذهاب إليه“.

So now everybody wanna go to the motherland just to party…?

I hope y’all find another purpose to go. #ghana #soulsearching — Memphis Depay (@Memphis) November 25, 2019

توبي: نتطلع لاستكمال سلسلة الانتصارات

نشر توبي ألدرفيريلد لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ من تدريبا ت الفريق الذي يستعد لمواجهة نادي أولمبياكوس اليوناني ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلق اللاعب: ”تحول اهتمامنا إلى دوري أبطال أوروبا ونتطلع إلى البناء على نتيجة عطلة نهاية الأسبوع“.

Turning our attentions to the @ChampionsLeague and looking to build on the weekend result! #COYS #UCL pic.twitter.com/3XK1lbeFWU — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) November 25, 2019

محمد هاني: بداية قوية

احتفل محمد هاني لاعب النادي الأهلي المصري بفوز فريقه على حساب نادي الجونة برباعية نظيفة، حيث نشر اللاعب صورًا من اللقاء عبر موقع ”تويتر“، وعلق ”الحمد لله.. البداية“.