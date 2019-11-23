جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على أتالانتا (صورة)

اقتنص يوفنتوس فوزًا صعبًا على مستضيفه أتالانتا، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

أحرز روبن جوسينس هدف أتالانتا في الدقيقة 56، وتمكن غونزالو هيغواين من تسجيل هدفين ليوفنتوس في الدقائق 74 و82، وختم باولو ديبالا النتيجة بهدف ثالث بالدقيقة 92.

وبهذا الفوز، واصل يوفنتوس تصدره لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 22 نقطة.

في الدقيقة 56، نجح جوسينس في تسجيل أولى أهداف المباراة، بعد عرضية من الجهة اليمنى من موسى بارو إلى أقصى الناحية اليسرى، لتجد جوسينس الذي يضع الكرة برأسية في الشباك وسط غياب المراقبة الدفاعية تمامًا.

ونجح هيغواين في تعديل النتيجة بالدقيقة 74، بعد عدة لمسات خاطئة بين لاعبي الفريقين داخل منطقة جزاء أتالانتا، لتصل إلى اللاعب الأرجنتيني الذي سدد الكرة لترتطم بالمدافع تولوي، وتُغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وعاد هيغواين ليعزز النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 82، بعد هجمة مرتدة نفذها اليوفي وصلت إلى ديبالا الذي مرر إلى كوادرادو في الناحية اليمنى ليمررها بدوره داخل المنطقة لتجد هيجواين الذي سدد كرة أرضية في الشباك.

ديبالا أنهى المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 92، عقب تمريرة طولية من هيغواين بعدما انطلق من منتصف الملعب، ليراوغ ديبالا داخل المنطقة ويسدد كرة يسارية في الشباك.

وغاب كريستيانو رونالدو عن المباراة، بسبب معاناته من بعض المشاكل العضلية، لكنه سيعود للمشاركة مع السيدة العجوز ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.