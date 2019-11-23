دي لورينتيس يصعد الأزمة مع لاعبي نابولي الإيطالي ويرفض وساطة أنشيلوتي

ما زالت أزمة تمرد لاعبي نابولي الإيطالي على قرارات رئيس النادي أوريلو دي لورينتيس تهدد مسيرة الفريق خلال الموسم الجاري.

ودخل لاعبو الفريق الإيطالي في خصومة مباشرة مع رئيس النادي بعد أن قرر دخولهم في معسكر مغلق، كعقوبة لهم على تراجع النتائج في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وهو ما رفضه اللاعبون ومديرهم الفني كارلو أنشيلوتي.

تطور مثير

وتصاعدت الأحداث في نابولي بشكل كبير، صباح اليوم السبت، بعد أن اتخذ رئيس النادي خطوة تصعيدية جديدة تجاه لاعبيه.

وقالت صحيفة ”لا ريبابليكا“ الإيطالية، إن دي لورينتيس جمّد مستحقات لاعبيه عن الشهر الماضي، وأضافت الصحيفة، أن تجميد رواتب لاعبي نابولي ما هو إلا خطوة أولية من رئيس النادي، وينوي دي لورينتيس خصم نسبة 25% من قيمة الرواتب الشهرية للاعبي فريقه.

وساطة مرفوضة

وقال موقع “ كالتشيو ميركاتو“، إن خطابات رسمية ستصل لاعبي الفريق بعد غد الإثنين لإبلاغهم بقرارات إدارة النادي، وهو ما سيشعل أزمة قانونية بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.

وقرر لاعبو نابولي الحصول على حكم قانوني، تمهيدًا لمقاضاة إدارة النادي للحصول على مستحقاتهم كاملة، وكشف الموقع الإيطالي أن كارلو أنشيلوتي حاول استغلال فترة التوقف الدولي، لتقريب وجهات النظر بين دي لورينتيس ولاعبي الفريق، إلا أن وساطته لم تأت بجديد.

ومن المنتظر أن يصل دي لورينتيس، الإثنين، إلى إيطاليا، قادمًا من لوس أنجليس لمتابعة مواجهة فريقه المرتقبة أمام ميلان على ملعب سان سيرو.

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“، إلى أن رئيس نابولي ينوي ”تطهير“ الفريق من اللاعبين المتمردين خلال المرحلة المقبلة.

بداية الأزمة

وكان الأزمة قد اندلعت بعد أن قرر دي لورينتيس دخول لاعبي فريقه معسكرًا مغلقًا بأحد الفنادق بعد الخسارة أمام روما 1/2 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ودخل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي ولاعبو الفريق، في مواجهة ساخنة مع رئيس النادي الذي يهدد موسمهم بالفشل، وأكدت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية أن لاعبي نابولي قد بدأوا تمردًا ضد رئيس النادي عقب نهاية مباراتهم أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي بدوري الأبطال.

ورفض لاعبو نابولي التوجّه إلى المعسكر المغلق الذي أعده رئيس النادي حتى موعد مباراتهم المقبلة أمام جنوة.

موقف أنشيلوتي

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، إن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، بات مهددًا بالرحيل قبل نهاية الموسم، بعد موقفه من قرارات دي لورينتيس.

واعترض أنشيلوتي على قرار رئيس نادي نابولي بدخول لاعبي الفريق في معسكر إجباري عقب نهاية مباراة سالزبورغ.

وأضاف الموقع أن دي لورينتيس لم يعجبه موقف المدرب، ما جعله في موقف لا يحسد عليه.

وأكد موقع ”كالتشيو ميركاتو“ أن أورليو دي لورينتيس رئيس نابولي لديه طموحات مرتفعة للغاية، وهو ما لا يتناسب مع موقف الفريق الحالي في الدوري الإيطالي.

ويحتل فريق نابولي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب المسابقة، ويرى رئيس نابولي أن ”كاريزما“ أنشيلوتي اهتزت بشدة مؤخرًا، ويريد دي لورينتيس أن يوضح للجميع أن المدرب الإيطالي كان خيارًا مناسبًا جدًا لقيادة الفريق في موسمه الأول، إلا أنه فقد سيطرته تمامًا على غرفة خلع الملابس، وخسر ثقة إدارة النادي.

بيع النجوم

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن أوريلو يخطط لبيع نجوم الفريق، بعدما أشعل حربًا داخل النادي.

ويستعد رئيس نادي نابولي لبيع كل نجومه خلال الفترة المقبلة، إلا أنه يفضّل أن يتحلى بشيء من الهدوء، وأن يأخذ وقته كاملًا قبل تنفيذ هذا القرار.

وأكدت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، أن الدولي البلجيكي درايس ميرتينز سيكون على رأس اللاعبين المغادرين لفريق نابولي.