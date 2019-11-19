كل ما تريد معرفته عن المتأهلين إلى يورو 2020 والقرعة والملحق

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات يورو 2020 من التصفيات ببلوغ 20 منتخبًا بطولة العام المقبل على أن تتأهل المنتخبات الأربعة المتبقية عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية في مارس/آذار المقبل.

وكانت ويلز آخر المتأهلين من التصفيات بعد فوزها بثنائية آرون رامسي على ضيفتها المجر ليكتمل عقد المتأهلين كما يلي: النمسا وبلجيكا وكرواتيا والتشيك والدنمارك وإنجلترا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال وروسيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا.

وتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى أربعة مستويات وفقًا لنتائج التصفيات وجاءت كالتالي:

المستوى الأول منتخبات: بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وأوكرانيا ، وضم المستوى الثاني منتخبات فرنسا وروسيا وبولندا وهولندا وكرواتيا وسويسرا.

وفي المستوى الثالث البرتغال حاملة اللقب إلى جوار السويد وجمهورية التشيك وتركيا والنمسا والدنمارك بينما ضم المستوى الرابع منتخبين فقط من التصفيات هما فنلندا وويلز إضافة إلى أربعة منتخبات تتأهل من الملحق دوري الأمم الأوروبية المقبل.

#EURO2020 Fin des groupes éliminatoires! ???? LES QUALIFIÉS ???? Qui la soulève à Wembley le 12 juillet???? Allemagne

Angleterre

Autriche

Belgique

Croatie

Danemark

Espagne

Finlande

France

Galles

Italie

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Russie

Rép. tchèque

Suède

Suisse

Turquie

Ukraine pic.twitter.com/MSjYtuQqUO — UEFA EURO 2020 ???????? (@EURO2020) November 19, 2019

وستجرى قرعة بطولة ”يورو 2020″، يوم السبت 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وسط تكهنات بإمكانية وقوع المنتخبات الكبرى في مجموعات صعبة حيث إن منتخبات إيطاليا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وهولندا مرشحة للتواجد في مجموعات صعبة.

وستقام القرعة بالعاصمة الرومانية بوخارست وسيتم وضع المنتخبات الأربعة المتبقية ضمن القرعة في المستوى الرابع.

وستقام مباريات المجموعة الأولى في أذربيجان في استاد ”باكو“ الأولمبي، بالإضافة لملعب ”الأولمبيكو“ في إيطاليا، بينما ستقام مباريات المجموعة الثانية في روسيا والدنمارك، والثالثة في هولندا ورومانيا والرابعة في إنجلترا واسكتلندا والخامسة في إسبانيا وجمهورية أيرلندا والسادسة في ألمانيا والمجر.

الملحق الأوروبي

وفيما يلي المنتخبات التي ستشارك في الملحق: أيسلندا وأيرلندا الشمالية وأيرلندا وإسرائيل وبلغاريا ورومانيا وأسكتلندا والبوسنة والهرسك والنرويج وصربيا ورومانيا وجورجيا ومقدونيا الشمالية وكوسوفو وبيلاروسيا وسلوفاكيا.

وسوف يخوض منتخب البوسنة مباراة أمام أيرلندا الشمالية بينما تلعب جمهورية أيرلندا أمام سلوفاكيا فيما تخوض صربيا مواجهة أمام النرويج وجورجيا ضد بيلاروسيا ومقدونيا الشمالية ضد كوسوفو يوم 26 مارس/آذار بينما لم يتم تحديد منافس أيسلندا وكذلك اسكتلندا بعد.

وسيتم تقسيم الـ16 منتخبًا إلى أربعة مجموعات وفقًا إلى نتائجها في التصفيات ، وستتضمن كل مجموعة مباراتين في قبل النهائي ثم النهائي بين الفائزين على غرار نظام دوري الأمم الأوروبية ومن يحقق الانتصار في هذه المباراة يصعد مباشرة إلى يورو 2020.

وستقدم كل مجموعة من الأربعة متأهلًا واحدًا، بحيث في النهاية يصل العدد إلى أربعة منتخبات، ليكتمل عقد المنتخبات المشاركة في يورو 2020.

وعكس المعتاد في المباريات الاقصائية، قبل النهائي سيكون بنظام مباراة واحدة فقط على ملعب الفريق الأعلى تصنيفًا بينما مكان إقامة المباراة النهائية سوف يحدد سلفًا في قرعة تُجرى يوم 22 من الشهر الحالي.