جوهرة إيطاليا يرفض ريال مدريد وبرشلونة ويختار هذا النادي

كشفت تقارير صحفية أن ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين تعرضا لصدمة وخيبة أول قوية في إحدى الصفقات التي كانا يتنافسان عليها في الملاعب الإيطالية.

وقال موقع ”فور فور تو“ إن لاعب الوسط الشاب ساندرو تونالي، نجم وسط نادي بريشيا الإيطالي، رفض عرضين من برشلونة وريال مدريد، وقرر الانتقال إلى نادٍ آخر في الدوري الإسباني، الليغا.

قرار تونالي المفاجئ

وأشار الموقع الإيطالي الشهير، في تقرير نشره اليوم الأحد، إلى أن تونالي أبدى رغبته في الانضمام إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، خاصة بعد حديثه مع الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب الروخي بلانكوس، الذي يرغب في ضمه إلى صفوف الفريق.

ويرغب سيميوني في ضم تونالي كي يكون بديلاً للغاني الدولي توماس بارتي، الذي تلقى عروضًا مغرية ويقترب من الرحيل عن أتلتيكو مدريد.

وتألق تونالي، البالغ من العمر 19 عامًا، مع ناديه بريشيا في الدوري الإيطالي، خاصة أنه يجيد في مركز لاعب الوسط المدافع، ما دفع روبرتو مانشيتي مدرب المنتخب الإيطالي إلى ضمه لصفوف الآزوري، ولعب مباراتين دوليتين حتى الآن مع المنتخب الأول.

How do you not want Sandro Tonali at Milan? He loves Gattuso and has been on record saying he wants to be managed by him. Shoutout to @ScoutNationHD best videos out there! pic.twitter.com/IG61JSa1CP

— Martino Puccio (@MartinoPuccio) February 21, 2019