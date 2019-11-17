جوهرة إيطاليا يرفض ريال مدريد وبرشلونة ويختار هذا النادي

كشفت تقارير صحفية أن ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين تعرضا لصدمة وخيبة أول قوية في إحدى الصفقات التي كانا يتنافسان عليها في الملاعب الإيطالية.

وقال موقع ”فور فور تو“ إن لاعب الوسط الشاب ساندرو تونالي، نجم وسط نادي بريشيا الإيطالي، رفض عرضين من برشلونة وريال مدريد، وقرر الانتقال إلى نادٍ آخر في الدوري الإسباني، الليغا.

قرار تونالي المفاجئ

وأشار الموقع الإيطالي الشهير، في تقرير نشره اليوم الأحد، إلى أن تونالي أبدى رغبته في الانضمام إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، خاصة بعد حديثه مع الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب الروخي بلانكوس، الذي يرغب في ضمه إلى صفوف الفريق.

ويرغب سيميوني في ضم تونالي كي يكون بديلاً للغاني الدولي توماس بارتي، الذي تلقى عروضًا مغرية ويقترب من الرحيل عن أتلتيكو مدريد.

وتألق تونالي، البالغ من العمر 19 عامًا، مع ناديه بريشيا في الدوري الإيطالي، خاصة أنه يجيد في مركز لاعب الوسط المدافع، ما دفع روبرتو مانشيتي مدرب المنتخب الإيطالي إلى ضمه لصفوف الآزوري، ولعب مباراتين دوليتين حتى الآن مع المنتخب الأول.

How do you not want Sandro Tonali at Milan? He loves Gattuso and has been on record saying he wants to be managed by him. Shoutout to @ScoutNationHD best videos out there! pic.twitter.com/IG61JSa1CP — Martino Puccio (@MartinoPuccio) February 21, 2019

وشارك تونالي في 12 مباراة مع بريشيا، أحرز خلالها هدفًا وصنع هدفين، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب الشاب 30 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وأكد موقع ”فورفورتو“ أن ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين أبديا رغبتهما في التعاقد مع تونالي، حيث أكد الإسباني بيب غوارديولا أن طريقة لعب الشاب الإيطالي تناسب تمامًا خطته مع السيتي.

وتأتي صدمة تونالي في الوقت الذي يتصارع فيه برشلونة وريال مدريد على صفقات عديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، يونيو 2020.

ويعتبر الإسباني فابيان رويز أحد أبرز الأسماء المرشحة للانتقال إلى ريال مدريد، خاصة أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز بدأ بالفعل التفاوض مع نادي نابولي الإيطالي للحصول على خدمات رويز.

استراتيجية برشلونة

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن نادي برشلونة لا يقف بعيدًا عن صفقة رويز، ويرغب في التعاقد مع اللاعب الشاب البالغ من العمر 23 عامًا، أو على أقل تقدير إفساد الصفقة على الميرينغي، أو دفع النادي الإيطالي للمبالغة في سعر اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن المباحثات بين مسئولي ريال مدريد ونابولي كانت تسير بشكل إيجابي للغاية، قبل أن يدخل برشلونة على خط الصفقة، ويعرض شراء فابيان رويز.

وتابعت: ”يشعر مسئولو ريال مدريد بالدهشة من دخول برشلونة في سباق التعاقد مع فابيان، خاصة أن البلوغرانا تعاقد مطلع الموسم الجاري مع الهولندي فرانكي دي يونغ، مقابل 90 مليون يورو، وبالتالي فإنه لا يحتاج خدمات نجم وسط نابولي“.

وأكدت أن إدارة ريال مدريد ترى أن استراتيجية برشلونة من خلال التفاوض مع نابولي حول رويز يمكن أن تكون محاولة إفساد الصفقة، أو دفع نابولي نحو إجراء ”مزاد“ على اللاعب الإسباني، خاصة مع وجود اهتمام من أندية أخرى مثل مانشستر سيتي.