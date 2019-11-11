أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد أزمته مع ساري مدرب يوفنتوس (صورة)

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بأول تعليق بعد مغادرته الملعب عقب قرار مدربه ماوريسيو ساري استبداله في مباراة الفريق أمام ميلان، أمس الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري المحلي.

وقرر ماوريسيو ساري الدفع بالأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 55 على حساب رونالدو، ونجح اللاعب البديل في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77.

وبعد المباراة وجّه ساري الشكر لرونالدو، الذي لعب رغم الآلام التي شعر بها، ليؤكد مدرب البيانكونيري أن البرتغالي لم يكن يلعب ضد ميلان بكامل طاقته.

ونشر رونالدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”مباراة صعبة، وفوز مهم“، دون أي تعليق على الجدل المُثار مؤخرًا، ليغلق هذا الملف تمامًا.

وكشفت تقارير أن رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، شتم والدة ساري بعد تبديله، وهو التبديل الثاني لرونالدو، حيث أبدى اللاعب البرتغالي ردة فعل غاضبة عقب تبديله أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا.

View this post on Instagram Partita difficile, vittoria importante! #finoallafine A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Nov 11, 2019 at 3:10am PST



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وشارك رونالدو في 14 مباراة مع يوفنتوس الموسم الحالي، بواقع 1217 دقيقة، سجل فيها 6 أهداف وصنع هدفين.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018 مقابل 112 مليون يورو قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وسيتوجه رونالدو لخوض مباراتين مع البرتغال، حيث يسعى لمساعدة بطلة أوروبا على حجز مكانها في نهائيات بطولة أوروبا 2020 ويقترب من بلوغ 100 هدف مع منتخب بلاده، رغم وجود شكوك بشأن مشاركته.

وخرج رونالدو من الملعب في الدقيقة الـ55، وهي أسرع مرة يغادر فيها المهاجم البرتغالي الملعب منذ انضمامه ليوفنتوس في الموسم الماضي، كما أنها أول مرة يتم استبداله في مباراتين متتاليتين.

ورمق رونالدو المدرب ساري بنظرة غاضبة قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرف الملابس، وقال ساري إن رونالدو يعاني مشكلة في الركبة حاول علاجها دون اللجوء للغياب عن مباريات.

ولم تشهد مسيرة رونالدو أي إصابات خطيرة، وكانت أطول فترة غاب فيها عن الملاعب في 2008 حين أجبرته إصابة بكسر في عظمة رأس الركبة على الابتعاد 94 يومًا غاب خلالها عن 11 مباراة.

وتسببت إصابة في الكاحل في غيابه عن 9 مباريات في 2009، كما تعرض لإصابة أخرى في الركبة في نهائي بطولة أوروبا 2016 مع البرتغال أمام فرنسا، ليغيب عن المنافسات لمدة 60 يومًا.