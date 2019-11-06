بعد تمردهم.. نابولي يصعد أزمته مع لاعبيه ويقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

أعلن نابولي الإيطالي، أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد لاعبيه بعد تصاعد الخلاف بين الطرفين بشأن الدخول في معسكر مغلق عقب تراجع النتائج.

وقال النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت، يوم الأربعاء: ”نظرًا لما بدر من اللاعبين من سلوك مساء الثلاثاء الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 سيواصل النادي حماية حقوقه الاقتصادية والانضباطية ضد اللاعبين“.

وأضاف البيان، أن النادي أوكل مسؤولية صنع القرار في الفريق الأول للمدرب كارلو أنشيلوتي. كما أنه لن يصدر أي كلمة أو تعامل مع الصحافة.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن أنشيلوتي واللاعبين دخلوا في خلاف حاد مع أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي.

ورفض أنشيلوتي ولاعبوه ركوب حافلة الفريق بعد تعادله 1-1 مع ريد بول سالزبورغ النمساوي في دوري أبطال أوروبا من أجل الذهاب إلى مركز تدريب ينظمه دي لورينتيس.

وكان من المقرر أن يبقى لاعبو نابولي في قاعدة تدريب ”كاستل فولتورنو“ حتى مباراة يوم السبت مع جنوى، لكنهم اتصلوا الآن بمحاميهم بعد عودتهم إلى منازلهم بدلًا من مقر المعسكر.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية، إن أنشيلوتي رفض حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة سالزبورغ اعتراضًا على قرارات دي لورينتيس رئيس نابولي.

وأضافت الصحيفة، أن انشيلوتي فضل عدم التحدث مع وسائل الإعلان عقب نهاية المباراة، كما لم يحضر فيرناندو ليورنتي مهاجم الفريق ولاعب توتنهام السابق المؤتمر الصحفي بعد اللقاء.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن أيام أنشيلوتي مع فريق نابولي باتت معدودة، حيث اقترب المدرب الإيطالي المخضرم من تولي منصب المدير الفني لفريق بوكاجونيورز الأرجنتيني بداية من الشهر المقبل.

وأشار أنشيلوتي من قبل إلى أنه يعارض فكرة الدخول في معسكر مغلق، لكن بيان النادي يضع المسؤولية على عاتقه.

وتراجع نابولي للمركز السابع في الدوري الإيطالي، بعد حصد نقطتين فقط من آخر ثلاث مباريات ما ألحق ضررًا كبيرًا بفرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري هذه المرة.

وفرض معسكر مغلق هو رد فعل تقليدي تتبعه الأندية في إيطاليا عقب النتائج السيئة، رغم أن النقاد يرون أن هذا الإجراء عفا عليه الزمن ويجعل اللاعبين الذين يتقاضون أجورًا باهظة يبدون مثل الأطفال المشاغبين في المدارس.

وقال أنشيلوتي للصحفيين: ”اتخذ النادي هذا القرار وعلينا تقبله. لكن إذا أردت رأيي فأنا لا أوافق“، مضيفًا أن نابولي واجه سوء حظ خلال مباريات الأسبوع الماضي.