عناوين الصحف الرياضية العالمية: نتائج دوري أبطال أوروبا ومفاوضات ريال مدريد مع مبابي (صور)

شكلت الإثارة التي ميزت مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا وخصوصًا ريمونتادا بروسيا دورتموند أمام إنتر ميلان وتشيلسي أمام أياكس وتعادل برشلونة السلبي العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الأربعاء .

كما اهتمت الصحف بمباريات الأربعاء في دوري الأبطال وخصوصًا لقاء ريال مدريد وغالاتا سراي وباير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد، واهتمت أيضًا بتصريحات زيدان حول غاريث بيل وكليان مبابي .

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الأربعاء في التقرير الآتي:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وغالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”الفوز أو الفوز“.

كما اهتمت بلقا“ء باير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد وكتبت: ”كوريا في الثلاثي الهجومي برفقة كوستا وموراتا“.

الصحيفة اهتمت بريمونتادا فالنسيا أمام ليل الفرنسي وإيقاف سلافيا براغ لبرشلونة في الكامب نو حيث فرض التعادل السلبي في لقاءات الثلاثاء لدوري الأبطال.

كما تحدثت الصحيفة عن تصريح زيدان بشأن كليان مبابي وكتبت: ”زيدان يؤكد أن مبابي يحلم باللعب في ريال مدريد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة سلبيًّا أمام سلافيا براغ برسم دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”برشلونة يظل في الصدارة لكنه لقاء سيئ في الكامب نو“.

كما تحدثت عن فوز فالنسيا أمام ليل الفرنسي 4-1 وكتبت: ”ريمونتادا مفتاح لفالنسيا“.

كما اهتمت بمباريات الأربعاء للفرق الإسبانية في دوري الأبطال وكتبت عن لقاء ريال مدريد وغلطة سراي التركي: ”زيدان لا يرغب في رحيل غاريث بيل“.

وعن لقاء باير ليفركوزن الألماني وأتلتيكو مدريد كتبت: ”أتلتيكو لحسم تأهله“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة في الكامب نو أمام سلفيا براغ سلبيًّا في دوري الأبطال وكتبت: ”صغيرة برشلونة“.

كما اهتمت بعودة بروسيا دورتموند أمام إنتر ميلان بعد التأخر 2-0 والفوز 3-2 وكتبت: ”دورتموند يعود بعد التأخر 2-0 وعلى بعد نقطة من فالفيردي“.

كما تحدثت عن فوز فالنسيا أمام ليل وكتبت: ”الميستايا ارتعشت مع فوز من ذهب“.

كما اهتمت بمباريات الأربعاء في دوري الأبطال للفرق الإسبانية وكتبت عن لقاء ريال مدريد وغالاتا سراي:“نهائي جديد مع زيدان“، وعن لقاء باير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد: ”الفوز لفتح الباب أمام التأهل لدور الـ16“.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن ريمونتادا تشيلسي أمام أياكس بعد تأخر 4-1 ليتعادل 4-4 .

آس

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وغالاتا سراي التركي في دوري الأبطال وكتبت: ”السيد دوري الأبطال“ في إشارة للفريق الملكي صاحب الرقم القياسي في المسابقة.

كما اهتمت بمباراة باير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد وكتبت: ”كوريا وموراتا وكوستا نقطة أمام ليفركوزن في أزمة“.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بتعادل برشلونة سلبيًّا أمام سلافيا براغ وكتبت: ”برشلونة تعطلت أمام سلافيا براغ“.

وتحدثت عن لقاء فالنسيا وليل وفوز الفريق الإسباني وكتبت: ”ثورة لفالنسيا ضد ليل“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على العودة القوية لتشيلسي أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا وتعادله 4-4 وكتبت: ”تشيلسي ينفجر ويحقق عودة قوية بعد التخلف 4-1“.

كما اهتمت بقرار مدرب آرسنال أوناي إيمري سحب شارة القيادة من السويسري تشاكا إثر مشاكله مع المشجعين.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بفوز أولمبيك ليون على بنفيكا 3-1 في دوري الأبطال وصعوده لوصافة مجموعته وكتبت: ”طريق يجب اتباعه“.

كما تحدثت عن لقاء باريس سان جيرمان وكلوب برود البلجيكي في دوري الأبطال وكتبت: ”نعمة يجب البحث عنها“.

كما اهتمت بخسارة ليل أمام فالنسيا وكتبت: ”ليل يفقد أوهامه“ في إشارة لإقصائه من المنافسة.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على خسارة إنتر ميلان أمام بروسيا دورتموند في دوري الأبطال رغم تقدمه 2-0 في الشوط الأول وكتبت: ”غضب كونتي“.

كما تحدثت عن تعادل نابولي أمام ريد بول سالزبوغ النمساوي 1-1 .

واهتمت بمباريات الأربعاء للفرق الإيطالية وكتبت: ”يوفنتوس في موسكو لحسم التأهل وفي سان سيرو جاسبريني يتحدى بيب غوارديولا“.

كما اهتمت بالمهاجم المشاغب ماريو بالوتيتي والذي قال: ”أريد العودة لمنتخب إيطاليا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء لوكوموتيف موسكو أمام يوفنتوس إذ يسعى الفريق الإيطالي لحسم التأهل ونجمه كريستيانو رونالدو لتحقيق رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا بالتسجيل في مرمى الفريق الروسي.

كما تحدثت عن لقاءات الثلاثاء في دوري الأبطال والتي شهدت خسارة إنتر ميلان أمام بروسيا دورتموند 3-2 وتعادل نابولي أمام ريد بول سالزبورغ 1-1 وكتبت: ”انهيار إنتر ميلان ونابولي يتقدم“.

كما اهتمت بدعم ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس للمهاجم ماريو بالوتيلي بشأن الهتافات العنصرية ضده في فيرونا.