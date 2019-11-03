زلاتان إبراهيموفيتش يقترب من نادي مفاجأة في الدوري الإيطالي

كشف والتر ساباتيني، المدير الرياضي لنادي بولونيا الإيطالي، عن دخول ناديه في مفاوضات بالفعل مع زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنغلوس غالاكسي.

وسبق أن ربطت بعض الأنباء إبراهيموفيتش بالانتقال إلى نابولي وإنتر وميلان ويوفنتوس.

وينتهي العقد الحالي لإبراهيموفيتش مع لوس أنغلوس غالاكسي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبالتالي فإنه يستطيع الانتقال إلى أي نادٍ مجانًا في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال ساباتيني، في تصريحات أبرزها موقع ”توتو ميركاتو ويب“ الإيطالي: ”إبراهيموفيتش يريد الانضمام لنا، بسبب علاقته الجيدة مع سينيسا ميهايلوفيتش“.

وأضاف ساباتيني: ”الأمر ليس مستحيلًا ويمكن أن يحدث بسبب حالة المودة التي تربطهما معًا“.

وأتم: ”إبراهيموفيتش يود مساعدة ميهايلوفيتش في بولونيا، وأستطيع القول إننا سنبذل كل جهدنا لتحقيق هذا الجنون“.

إبراهيموفيتش يمتلك علاقة قوية مع ميهايلوفيتش الذي لعب معه وتدرب تحت قيادته عندما تولى الأخير مسؤولية المدرب المساعد في إنتر في الفترة ما بين 2006 و2008.

السويدي سجل 122 هدفًا في الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس وإنتر وميلان خلال 7 مواسم.

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفًا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

ويحتل بولونيا المركز الـ12 برصيد 12 نقطة في الدوري الإيطالي بعد مرور 11 مباراة.

يذكر أن ميهايلوفيتش يعاني من الإصابة بسرطان في الدم، ورغم ذلك لا يزال يقود بولونيا ويحضر بعض مباريات الفريق هذا الموسم.