رسميًا.. الصين تستضيف النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في 2021 بـ24 فريقًا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس أن الصين ستستضيف نسخة موسعة من كأس العالم للأندية في 2021.

وأعلن الفيفا أنه سيوسع المشاركة في البطولة لتشمل 24 فريقًا في 2021، وأشار جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في أبريل نيسان الماضي إلى أن الخطة ستلعب دورًا كبيرًا في تطوير اللعبة في آسيا رغم المعارضة الأوروبية.

وأبلغ إنفانتينو مؤتمرًا صحفيًا ”هذا قرار تاريخي لكرة القدم لأن مجلس الفيفا قرر اليوم بالإجماع أن الصين ستستضيف النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية.

”(البطولة) الجديدة ستكون بطولة… يتطلع إليها كل شخص يحب كرة القدم. ستكون أول كأس عالم حقيقية يتنافس فيها أفضل الأندية. ستضم 24 فريقًا وتقام في الفترة من يونيو إلى يوليو“.

وتنطلق النسخة قبل الأخيرة من نظام البطولة الحالي في قطر في 11 ديسمبر كانون الأول بمشاركة سبعة أندية على أن يقام النهائي بعد ذلك بعشرة أيام.

وتستضيف قطر النسختين المقبلتين بالنظام القديم في اختبار لاستضافتها كأس العالم في 2022.