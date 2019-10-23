حقيقة انتقال نغولو كانتي نجم تشيلسي إلى يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة انتقال النجم الفرنسي الدولي نغولو كانتي من نادي تشيلسي الإنجليزي إلى يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل.

وكانت تقارير أشارت إلى أن العلاقة الجيدة للغاية التي تجمع كانتي بمدرب نادي يوفنتوس ماوريسيو ساري، المدرب السابق لنادي تشيلسي، ستكون سببًا رئيسًا في انضمام لاعب الوسط الفرنسي إلى البيانكونيري، خاصة مع اهتمام مسؤولي اليوفي بتعزيز خط وسط الفريق، في ظل عدم اقتناع ساري بأدريان رابيو، المنتقل إلى اليوفي من باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري.

حقيقة المفاوضات

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إنه لا توجد مفاوضات حتى الآن بين الطرفين، كانتي ويوفنتوس، وأن الأمر لا يتخطى مرحلة الرغبة المشتركة، إلا أنها لم تتطور إلى إجراءات ملموسة لانتقال كانتي إلى تورينو.

وأكد الموقع، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، أن مسؤولي يوفنتوس يرون أن كانتي، البالغ من العمر 28 عاماً، هو أحد أبرز لاعبي الوسط المدافعين في العالم، ولكن طلبات تشيلسي المالية المتوقعة لبيعه ستقف عقبة أمام أي محاولة من اليوفي لاقتناص اللاعب.

وأشار إلى أن مسؤولي تشيلسي لن يبيعوا كانتي بأقل من 100 مليون يورو، خاصة أن الفرنسي الدولي يرتبط مع البلوز بعقد يستمر حتى منتصف عام 2023.

وشارك كانتي مع تشيلسي في 6 مباريات هذا الموسم، ونجح في إحراز هدفين، وغاب عن بعض اللقاءات التي خاضها البلوز نتيجة تعرضه لإصابة عضلية.

صفقة إريكسين

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى رغبة يوفنتوس في ضم الدنماركي كريستيان إريكسين، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مسؤولي توتنهام فتحوا باباً جديداً أمام صفقة إريكسين، وهو انتقاله إلى يوفنتوس في يناير المقبل.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن إدارة السبيرز ترغب في بيع إريكسين إلى يوفنتوس، مقابل الحصول على خدمات الفرنسي الدولي أدريان رابيو، المنتقل مطلع هذا الموسم من باريس سان جيرمان إلى البيانكونيري، في صفقة انتقال حر.

التخلص من رابيو

ولم يشارك رابيو بانتظام مع يوفنتوس منذ مطلع الموسم، إذ لا يعتمد عليه المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في التشكيل الأساسي للفريق، ولعب فقط 4 مباريات، بإجمالي 206 دقيقة، ولم يترك بصمة إيجابية؛ ما أثار الكثير من التوقعات حول جدوى وجود اللاعب في البيانكونيري.

ويرغب مسؤولو توتنهام في استغلال رغبة يوفنتوس في ضم إريكسين، بالضغط للحصول على خدمات رابيو، لأن انضمام الدنماركي الدولي إلى اليوفي يعني نهاية حلم رابيو بالحصول على فرصته برفقة اليوفي.

وحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“ فإن سعر رابيو يصل الآن إلى 35 مليون يورو فقط، وبالتالي فإن قيمته التسويقية لن تمثل عائقاً أمام الصفقة، كونها غير مرتفعة على الإطلاق في ظل الفترة الصعبة التي مرّ بها اللاعب سابقاً مع باريس سان جيرمان وحالياً برفقة اليوفي.

وتأتي تلك التقارير في الوقت الذي لا يزال فيه الباب مفتوحاً أمام رحيل إريكسين إلى ريال مدريد الإسباني في يناير المقبل، إذ يريد توتنهام الحصول على خدمات إيسكو في المقابل.