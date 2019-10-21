”فرانس فوتبول“ تبدأ الإعلان عن مرشحي الكرة الذهبية.. تعرّف على أول قائمة (صورة)

بدأت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية الإعلان عن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية للعام 2019 والتي تضم 30 مرشحًا.

وتقتضي قوانين المسابقة بتصويت صحفيين يمثلون كل دول العالم على اللائحة باختيارهم 5 مرشحين، ويمنحون لأصحاب المركز الأول 6 نقاط ثم 4 و3 و2 و1 نقاط لباقي المراكز.

وفي حال تساوي مرشحين بعدد النقاط يتم الفصل بينهم بعدد مرات الحصول على المركز الأول، ثم المركز الثاني فالمركز الثالث، وفي حال استمرار التساوي يتم اللجوء لتصويت ثانٍ بين المرشحين المعنيين.

كما ستعلن المجلة عن لائحة من 15 لاعبة سيتنافسن على الكرة الذهبية النسائية و10 لاعبين سيتنافسون على جائزة ريموند كوبا لأفضل لاعب شاب، و10 حراس يتنافسون على جائزة ليف ياشين لأفضل حارس.

وضمت قائمة أول المرشحين:

1. السنغالي ساديو ماني (ليفربول).

2. الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي).

3. الهولندي فرانكي دي يونغ (برشلونة).

4. الحارس الفرنسي هوغو لوريس (توتنهام).

5. الصربي دوشان تاديتش (أياكس).

6. الإنجليزي ألكسندر أرنولد (ليفربول).

7. الغابوني بيير أوباميانغ (آرسنال).

8. الحارس الألماني مارك آندري تير شتيغن (برشلونة).

9. الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان).

10. الهولندي دوني فان بيك (أياكس).

11. البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

12. الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد).

13. الحارس البرازيلي أليسون باكير (ليفربول).

14. ماتياس دي ليخت (يوفنتوس)

15. الهولندي جيورجينهو فاينالدوم (ليفربول).

16. البرازيلي روبيرتو فيرمينيو (ليفربول).

17. البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

18. الهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول).

19. البرتغالي بيرناندو سيلفا (مانشستر سيتي).

20. الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام).