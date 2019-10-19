يوفنتوس يقتنص فوزًا ثمينًا من بولونيا في الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق فريق يوفنتوس فوزًا صعبًا على حساب بولونيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

أحرز كريستيانو رونالدو وميرالم بيانيتش هدفي يوفنتوس بالدقائق 19 و54، فيما سجل دانيلو هدف بولونيا الوحيد بالدقيقة 26.

وبهذا الفوز، واصل البيانكونيري تصدره لجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيده عند 9 نقاط.

الدوري الايطالي : يوفنتوس 2 × 1 بولونيا | اهداف المباراة HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/Vqc4qEbXdg — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 19, 2019

وتمكن رونالدو من افتتاح النتيجة وتسجيل الهدف الأول ليوفنتوس، بالدقيقة 19، بعد هجمة مرتدة سريعة نفذها أليكس ساندرو من أمام مرماه، لتصل إلى رابيو الذي حاول تمرير الكرة قبل أن يقطعها لاعب بولونيا بشكل خاطئ وتصل إلى الدون الذي توغل وسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

ونجح بولونيا في تعديل النتيجة في الدقيقة 26، بعد عرضية من الناحية اليمنى لمسها مباي بالرأس وتصل إلى دانيلو الذي سدد كرة صاروخية في شباك بوفون.

وفي الدقيقة 54، تمكن ميراليم بيانيتش من إضافة الهدف الثاني ليوفنتوس، بعد أخطاء دفاعية بالجملة داخل المنطقة من لاعبي بولونيا، انتهت بتسديدة ضعيفة من رونالدو ارتطمت بأقدام المدافع لترتد إلى بيانيتش الذي سدد كرة أرضية على يمين الحارس.