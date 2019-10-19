لاتسيو يحول تأخره إلى تعادل ثمين أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي

فشل فريق أتالانتا في اقتناص صدارة ترتيب الدوري الإيطالي ”مؤقتًا“، بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه لاتسيو 3/ 3 اليوم السبت في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع أتالانتا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، مقابل 12 نقطة للاتسيو في المركز الخامس.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، قبل اللقاء الذي يجمعه في وقت لاحق اليوم مع ضيفه بولونيا.

ونجح لاتسيو في تحويل تأخره بثلاثية إلى تعادل مثير.

وتقدم لويس مورييل بهدفين لأتالانتا في الدقيقتين 26 و28 ثم تكفل أليخاندرو جوميز بالهدف الثالث في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني نجح لاتسيو في تسجيل هدفين في غضون دقيقتين بواسطة شيرو ايموبيلي من ضربة جزاء في الدقيقة 69 وخواكين كوريا في الدقيقة 70.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة حصل لاتسيو على ضربة جزاء سجل منها إيموبيلي الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليمنحه نقطة التعادل.