أبرز تغريدات تويتر الرياضية: رونالدو يدعم ”ماديرا“ ونيمار راضٍ رغم الإصابة (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوّثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوّثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو يدعو للتصويت لصالح ماديرا

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فيديو حول أبرز ملامح جزيرة ماديرا البرتغالية من أجل التصويت لها كأفضل جزيرة في العالم.

وعلّق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”تم ترشيح جزيرة ماديرا للمرة الخامسة كأفضل جزيرة في العالم! دعونا التصويت؟ هيا ضع صوتك لصالح ماديرا“.

راموس يشكر خواكين كاباروس

حرص الإسباني سيرجيو راموس على توجيه الشكر إلى المدرب خواكين كاباروس والذي أشاد بالرقم القياسي الذي حققه اللاعب بالأمس بعدما وصل إلى المباراة رقم 168 مع منتخب بلاده وهو ما جعل يتخطى الحارس الإسباني إيكر كاسياس حيث نشر ما كتبه كاباروس وعلّق اللاعب قائلًا: ”شكرًا سيدى شكرًا لك لأنك أول من يثق بي. أنا مدين لك كثيرًا.. المدرب خواكين كاباروس .. مشاركته رقم 168 بقميص الماتادور“.

ليوناردو بونوتشي: تشرفت بمقابلة بابا الفاتيكان

نشر الإيطالي ليوناردو بونوتشي صورة له برفقة بابا الفاتيكان والذي حرص على زيارة المنتخب الإيطالي وعلّق قائلًا: ”دائمًا شرف.. تلقى دائمًا ابتسامة“.

نيمار راضٍ رغم الإصابة

فيما نشر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا صورة له أثناء خروجه في اللقاء الذي جمع بين المنتخب البرازيلي والمنتخب النيجيري وديًا اليوم والذي شهد خروج نيمار للإصابة.

وأبدى اللاعب رضاه رغم الإصابة التي لحقت به والتي ربما تبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

كلاوديو برافو يلبي رغبة أطفال تشيلي

نشر الحارس التشيلي كلاوديو برافو فيديو عبر صفحته الرسمية وهو يلبي رغبة بعض الأطفال الذين طلبوا منه الكرة الخاصة باللقاء الذي جمع بين منتخب بلاده وكولومبيا وديًا.

وعلّق الحارس أعلى الفيديو قائلًا: ”أراك يوم الثلاثاء وأنتم عائلة لطيفة حيث يستعد منتخب تشيلي لمواجهة منتخب غينيا وديًا يوم الثلاثاء القادم“.

دي خيا ينشر فيديو محرجًا من تدريبات المنتخب الإسباني

نشر الحارس الإسباني دي خيا الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للمنتخب الإسباني من تدريب الماتادور والذي راوغ فيه أكثر من لاعب وقالت الصفحة إن هذا الفيديو لا يرغب دي خيا في ظهوره.

دانيال سيبايوس: الهدف مازال قريبًا وسنقاتل أمام السويد

نشر اللاعب الإسباني دانيال سيبايوس صورًا من اللقاء الذي جمع بين منتخب بلاده بالأمس مع المنتخب النرويجي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعلّق قائلًا: ”كنا قريبين جدًا من الليلة الماضية لحسم الطريق إلى يورو 2020 لكن الهدف لا يزال قريبًا.. الشيء المهم هو الحفاظ على النمو والقتال ضد السويد للحصول عليه“.

بيرناردو سيلفا: جاهزون للقاء الغد

نشر البرتغالي بيرناردو سيلفا صورة جماعية له برفقة زملائه بمنتخب بلاده قبل اللقاء المهم الذي سيجمع غدًا بين البرتغال وأوكرانيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 وعلّق قائلًا: استعدادتنا ليوم الغد.

دالي بليند يشيد بمجهود زملائه

نشر الهولندي دالي بليند صورًا من الفوز الذي حققه اليوم المنتخب الهولندي على حساب منتخب روسيا البيضاء بهدفين مقابل هدف ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”خطوة كبيرة نحو هدفنا! احسنتم يا أولاد“.

ميراليم بيانيتش يشكر جماهير البوسنة

فيما نشر اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش صورًا من اللقاء الذي جمع بين منتخب بلاده أمس مع منتخب فنلندا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 والذي نجح فيه المنتخب البوسني في العودة لمنافسة على التأهل بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”3 نقاط مهمة وجديرة.. شكرًا للجمهور على دعمكم“.