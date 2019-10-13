أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: هدف مغربي يجذب زيدان.. وفالفيردي يتلقى خبرًا سارًا قبل الكلاسيكو

يتصدر ميركاتو الشتاء اهتمامات مشجعي نادي ريال مدريد الإسباني، تحديدًا في ظل عدم رضا الجماهير المدريدية عن بعض المراكز وأداء بعض اللاعبين، والمطالبة بصفقات جديدة لترميم صفوف الملكي.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة عملاقا الكرة الاسبانية، وأيضًا يوفنتوس الإيطالي وغيرها من الفرق العملاقة في القارة العجوز:

هدف مغربي يجذب زيدان في ريال مدريد

دخل المغربي حكيم زياش، نجم أياكس الهولندي، دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الاسباني خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن إدارة ريال مدريد مازالت ترغب في إبرام صفقات قوية خلال الشتاء.

وأشارت إلى أن زياش يتطور في السنوات الأخيرة بشكل مثالي وسيكون خيارًا مهمًا لتدعيم الخط الأمامي للريال الذي يرغب في ضم اللاعب ويفكر في تقديم مقابل مادي من 50 إلى 60 مليون يورو.

ولا تقتصر أهداف ريال مدريد في الميركاتو على زياش وفق الصحيفة نفسها، فإن دوني فان دي بيك لاعب أياكس الهولندي وكريستيان إريكسن صانع العاب توتنهام الإنجليزي على رادار الريال.

من جانبه أشاد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بقائد الفريق سيرجيو راموس الذي أصبح أكثر لاعب مشاركة في تاريخ المنتخب الإسباني بعدما كسر رقم زميله السابق الحارس إيكر كاسياس.

وقال بيريز، خلال تصريحات تليفزيونية: ”راموس قائد عظيم وطموح في كل تحدياته، وبالإضافة إلى الإمكانيات التي نراها جميعًا على المستوى الفني والبدني، هناك أشياء أخرى جعلته أسطورة، ليس فقط في ريال مدريد والمنتخب الإسباني بل في كرة القدم العالمية“.

وأضاف: ”كل هذه الإمكانيات باقية معه وكأنه في بداية مسيرته، وأنا مقتنع بأن أسطورة راموس سوف تستمر“.

برشلونة يتلقى حبرًا سارًا قبل الكلاسيكو

تلقى المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريث برشلونة الإسباني حبرًا سارًا قبل لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد بالدوري يوم 26 أكتوبر الجاري.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن الظهير الأيسر جوردي ألبا بات جاهزًا تمامًا للمشاركة في المباريات ويخوض مباراة إيبار بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن تفكير إدارة برشلونة في التعاقد مع مهاجم صريح في الموسم الجديد في ظل تقدم سن الأوروغوياني لويس سواريز وتراجع مستواه في بعض الأوقات.

وأشارت نفس الصحيفة إلى أن ثنائي برشلونة إيفان راكيتيتش وكارليس آلينا على أعتاب الرحيل في الانتقالات الشتوية القادمة.

ويبحث راكيتيتش عن وجهة مناسبة لمغادرة البارسا في يناير المقبل، بينما تلقى آلينا عدة عروض محلية للرحيل عن الفريق الكتالوني.

يوفنتوس يقتحم صفقة إريكسين

اقتحم نادي يوفنتوس الإيطالي مفاوضات ريال مدريد الإسباني لضم الدنماركي كريستيان إريكسين نجم توتنهام الإنجليزي.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن يوفنتوس عرض على توتنهام رحيل الفرنسي أدريان رابية إلى الفريق اللندني مقابل انتقال إريكسين.

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية اليوم الأحد، إن يوفنتوس يتابع أليسيو رومانيولي، مدافع وقائد ميلان، لمحاولة ضمه في أي وقت.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الصفقة، تبدو صعبة ليوفنتوس، لكنها ليست مستحيلة والاتصالات مستمرة بين اللاعب وإدارة اليوفي.

آرسنال يستهدف مدافع فياريال

أكدت صحيفة ”ذا صن“ أن فريق آرسنال الإنجليزي يقاتل من أجل ضم المدافع الشاب باو توريس، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، ويلعب في صفوف فياريال.

وأضافت أن تشيلسي ومانشستر سيتي من الأندية المهتمة بخدمات توريس.