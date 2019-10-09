أبرز تغريدات تويتر الرياضية: محمد صلاح يحتفل بجائزة جديدة وكاسياس يكتشف شوارع البرتغال (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

نيمار يحتفل باللقاء المئوي مع البرازيل

نشر البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو لقميص منتخب بلاده مكتوبًا عليه رقم 100 حيث يستعد لخوض اللقاء المئوي له مع منتخب السامبا.

وعلّق نيمار أعلى الفيديو قائلًا: ”لا حتى في أفضل أحلامي أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث. الحمد لله على إتاحة الفرصة لي لإدراك هذه العلامة العظيمة، سيكون يومًا تاريخيًا سأوفره بقية حياتي. يا له من شرف وفخر أن أكون قادرًا على تمثيل بلدي 100“.

ثيو هيرنانديز يودع مدربه

حرص ثيو هيرنانديز لاعب نادي ميلان على وداع مدربه جيامباولو والذي تمت إقالته اليوم لسوء النتائج حيث نشر صورة له برفقة مدربه وعلّق قائلًا: ”شكرًا على كل شيء ونتمنى لك التوفيق“.

نيلسون سيميدو ينتظر مولودًا جديدًا

نشر نيلسون سيميدو لاعب برشلونة الإسباني صورة لزوجته ونجلته عبر صفحته الشخصية حيث ينتظر اللاعب البرتغالي قدوم مولود جديد له وعلّق قائلًا: ”انه مولود جديد“.

محمد صلاح يحتفل بجائزة رجل العام

نشر محمد صلاح نجم نادي ليفربول صورًا له أثناء تسلمه جائزة رجل العام والتي منحتها له مجلة جي كيو الشرق الأوسط وعلّق قائلًا: ”لقد كان شرفًا لتكريم جي كيو الشرق الأوسط لرجل العام“.

كاسياس يكتشف شوارع البرتغال

نشر الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة لشوارع البرتغال وعلّق أعلى الصورة قائلًا: ”المنحدرات، الشوارع المرصوفة بالحصى، النزول من الدراجة والمشي. بورتو هي مدينة رائعة. كل يوم تكتشف زاوية جديدة“.

بيلرين يعلن شراكة بين إحدى شركات الملابس وآرسنال

أعلن هيكتور بيليرين لاعب آرسنال عن شراكة جديدة بين ناديه وإحدى شركات الملابس حيث نشر صورة له برفقة زملائه بملابس الشركة وعلّق قائلًا: ”أخيرًا هنا آرسنال.. شكرًا جزيلًا لك يا غييرمو على انفتاحك وحريتك على تحقيق ذلك، وأيضًا لارسنال لاعتقادك أنه بإمكاننا فعل ذلك“.

فينالدوم : كل التركيز على ليلة الغد

نشر الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات منتخب بلاده والذي يستعد لمواجهة أيرلندا الشمالية غدًا في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 وعلّق قائلًا: ”كل التركيز على ليلة الغد“.

بنزيما على غلاف مجلة رياضية

فيما نشر الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني صورة لغلاف إحدى المجلات الرياضية والتي تصدر بنزيما صورة الغلاف الخاصة بها وعلّق قائلًا: ”اجعلها حقيقية لقد حان الوقت.. كريم بنزيما في مجلة عالم الرياضة“.

تياجو سيلفا : جاهز للقاء الغد

نشر البرازيلي تياجو سيلفا صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات منتخب بلاده وأعلن عن جاهزيته للقاء الغد والذي سيجمع بين منتخب السامبا والسنغال وديًا وعلّق قائلًا: ”جاهز للغد.. أتمنى من الله أن يبارك لي“.

لوكاكو: الشياطين الحمر مستعدون للقاء سان مارينو

نشر البلجيكي روميللو لوكاكو لاعب إنتر ميلان الإيطالي صورًا له برفقة زملائه من تدريبات منتخب بلاده والذي يستعد لمواجهة سان مارينو غدًا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 وعلّق قائلًا: ”ليلة المباراة للشياطين الحمر“.