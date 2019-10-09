تقرير: عمالقة إيطاليا يطاردون نجمي الحصان الأسود في دوري أبطال أوروبا

خطف نادي رد سالزبورغ النمساوي الأضواء في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأصبح مرشحًا بقوة ليكون الحصان الأسود، في ظل العروض والنتائج التي حققها حتى الآن رغم قوة مجموعته التي تضم ليفربول الإنجليزي حامل اللقب ونابولي الإيطالي.

وسحق سالزبورغ ضيفه جينك البلجيكي 6-2 في أولى مباريات دوري المجموعات، وكاد يحقق المفاجأة أمام ليفربول على ملعب أنفيلد، عندما حوّل تأخره بثلاثة أهداف إلى تعادل، إلا أن المصري الدولي محمد صلاح خطف الفوز لصالح الريدز، ليحبط ريمونتادا تاريخية للفريق النمساوي.

صراع ثلاثي

وفي هذا السياق، قال موقع ”كالتشيو ميركاتو“: إن أندية نابولي ويوفنتوس وإنتر ميلان دخلت في سباق شرس للتعاقد مع نجمي سالزبورغ، النرويجي إرلينغ هالاند، 19 عامًا، والمجري دومينيك سوبوسلاي، 18 عامًا، بداية من الموسم المقبل.

وتألق اللاعبان الشابان رفقة سالزبورغ هذا الموسم، خاصة في دوري أبطال أوروبا، حيث سجّل هالاند 4 أهداف حتى الآن في دوري الأبطال، هاتريك أمام جينك، وسجل هدفًا أمام ليفربول، في حين ظهر سوبوسلاي بمستوى رائع في وسط ملعب الفريق النمساوي، في ظل إجادته للأدوار الدفاعية والهجومية، وأحرز هدفًا في جينك أيضًا.

وأكد الموقع الإيطالي أن مسؤولي نابولي سيضعون اللاعبين تحت المنظار، خلال اللقاءين المقررين بينهما في الجولة المقبلة بدوري أبطال أوروبا، وسيكون للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي القرار الحاسم في الصفقتين.

وأشار إلى أن وجود نابولي في نفس المجموعة مع سالزبورغ يمنح الفريق ميزة إضافية أمام إنتر ميلان ويوفنتوس، كون المباحثات مع مسؤولي النادي النمساوي ستكون مباشرة.

ويعوّل رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتس على ضم صفقات جديدة للاعبين شباب إلى صفوف الفريق، كي يجمع نابولي بين الخبرة والشباب، ويستطيع المنافسة على الكالتشيو ودوري أبطال أوروبا أيضًا، في ظل احتكار يوفنتوس للمسابقة المحلية الإيطالية خلال المواسم الأخيرة.

صفقة كورية

وكان ثييس بليميستر، وكيل أعمال النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب توتنهام الإنجليزي، قد فتح باب انتقاله إلى نابولي.

ونقل موقع ”فوكس سبورت آسيا“ تصريحات لبليميستر، قال فيها: ”لم أُحضر أي لاعب إلى نابولي من قبل، لكني أرغب في ذلك لأن دييغو مارادونا، اللاعب المفضل لدي، لعب في صفوفهم“.

وحول إمكانية انتقال سون هيونغ مين إلى نابولي، قال: ”لِمَ لا؟ لا يمكنك أبدًا الجزم بشيء في كرة القدم“.

وتابع أن ”سون يحب إيطاليا والطعام والشعب الإيطالي، ربما ليس من السهل نقله من توتنهام، لأنه سيكلف المشتري الكثير، ولكن من يدري يومًا ما؟“.

وهيونغ مين سون، البالغ من العمر 27 عامًا، انضم إلى توتنهام صيف العام 2015، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، وسجل مع السبيرز 70 هدفًا وصنع 39 في 196 مباراة.