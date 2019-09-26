عناوين الصحف الرياضية: ”فضيحة.. سرقة كريستيانو رونالدو“.. الأسطورة يرفض العودة.. وقت فاتي (صور)

شكل اعتلاء ريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني وإصابة ميسي ونتائج الأربعاء في الدوريات الأوروبية بإسبانيا وفرنسا وإيطاليا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة يومه الخميس.

كما اهتمت الصحف بحصول أنسو فاتي موهبة برشلونة على الجنسية الإسبانية رسميا وقرعة دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزي.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على أوساسونا 2-0 واعتلاء صدارة الليغا وكتبت :“ متصدر بإيقاع السامبا “ في إشارة لتسجيل البرازيليان فينسيوس جونيور ورودريغو للهدفين.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على ريال مايوركا وكتبت :“ كوستا وجواو سجلا الأهداف ”.

كما تحدثت عن باقي نتائج الليغا ليوم الأربعاء.

سبورت

اهتمت الصحيفة بنجم برشلونة الشاب أنسو فاتي الذي توصل ببطاقة التعريف الإسبانية وكتبت :“ فاتي سعيد “ حيث أصبح إسبانيًّا رسميًّا.

كما تحدثت عن تشخيص إصابة ميسي وكتبت :ميسي يعاني تمددًا في عضلة أعلى الفخذ.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بعشاء ينظّم من طرف برشلونة في أحد الفنادق للاعبيه.

كما تحدثت عن أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا كارليس بويول وكتبت :“ بويول يرفض عرض برشلونة للعودة للفريق ”.

الصحيفة تحدثت عن فوز ريال مدريد على أوساسونا واعتلائه صدارة الليغا.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على النجم الشاب أنسو فاتي لاعب برشلونة وكتبت :“ وقت فاتي “ في غياب ميسي بسبب الإصابة.

كما نشرت حديث ميسي أثناء لقاء فياريال للطاقم الطبي وكتبت :“ لا أريد أن أصاب“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على أوساسونا وكتبت :“ جونيور والمبتدأ رودريغو يمنحان الصدارة لزيدان ”.

كما تحدثت عن فوز ّأتلتيكو مدريد على ريال مايوركا وكتبت :“ هدفان من كوستا وجواو يبددان الشكوك ”.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2-0 على أوساسونا بفضل تألق لاعبيه الشباب وكتبت :“ الصدارة برفقة السامبا “ في إشارة لمسجلي الهدفين البرازيليين فينسيوس جونيور ورودريغو.

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على ريال مايوركا 2-0 وكتبت: كوستتا وجواو“ ثنائي قاتل“.

كما تحدثت عن باقي نتائج الأربعاء في الدوري الإسباني.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على نجاة مانشستر يونايتد من فخ روشديل في الدور الثالث من كاس المحترفين وتأهل بفضل ضربات الترجيح.

كما اهتمت بالمهاجم هاري كين ووصفته بموسيقى فقيرة في فريق توتنهام.

كما نشرت قرعة لقاءات دور الـ16 من كأس الرابطة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على خسارة باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس في ملعبه حديقة الأمراء في الدوري الفرنسي وكتبت :“ حفل في حديقة الأمراء ”.

كما اهتمت بفوز أنجيه على تولوز وكتبت :“ أنجيه فوق السحاب ”.

بينما تحدثت عن أزمة سانت إيتيان الذي خسر في ملعبه أمام ميتز وكتبت :“ سانت إيتيان في ضياع ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

اهتمت الصحيفة بفوز إنتر ميلان على لاتسيو واعتلائه صدارة ترتيب فرق الدوري الإيطالي بالعلامة الكاملة بفضل هدف من أمبروزيو.

كما تحدثت عن خسارة نابولي بميدانه أمام كالياري وكتبت :“ نقطة سوداء لنابولي“.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن خسارة روما في ملعبه أمام أتلانتا وكتبت :“ روما يجب أن يستيقظ“.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بفوز إنتر ميلان واعتلائه الصدارة متفوقًا على يوفنتوس وتحدثت عن لقاء القمة المنتظر بين الفريقين وكتبت :“ أراك يوم الـ6 من أكتوبر ”.

كما تحدثت عن تصويت the BEST الذي عرف عدة احتجاجات وكتبت :“ يا لها من فضيحة، سرقة كريستيانو رونالدو“.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن خسارة روما في ملعبه أمام كالياري في الدوري الإيطالي أيضًا.