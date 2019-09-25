تقارير: ملعب جامعة الملك سعود بالرياض يستضيف كأس السوبر الإيطالي في هذا التوقيت

اقترب ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، من استضافة مباراة السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو.

ونشرت صحيفة ”الرياضة“ السعودية تقريرًا أشارت فيه إلى أن المباراة ستقام إما في الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، في إطار فعاليات موسم الرياض، حيث تمت أمس وفقًا للمصادر مخاطبات رسمية بهذا الشأن.

من جانب آخر، ينتظر أن تتخذ لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين قرارًا بشأن مواجهة الهلال والوحدة المقامة على ذات الملعب في الحادي والعشرين من الشهر نفسه ضمن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظير انشغال الملعب بالترتيبات للمباراة العالمية المنتظرة، وذلك بالتنسيق بين الناديين.

وكان ملعب جامعة الملك سعود قد افتتح في مايو 2015 قبل أن يتم تأجيره إلى شركة صلة في أكتوبر 2017 والتي بدورها اتفقت لتأجيره مع نادي الهلال لاستضافة مباريات الفريق في العاصمة في المباريات المحلية ومسابقة دوري أبطال آسيا.

يذكر أن الملعب استضاف العديد من المناسبات الكبرى يأتي في أهمها لقاء المنتخب السعودي بالمنتخب البرازيلي ضمن بطولة السوبر كلاسيكو يناير الماضي، وبطولة المصارعة (كراون جول) في نوفمبر من العام الماضي، إضافة إلى استضافة عدد من المباريات المهمة مثل (ديربي العاصمة) والذي جمع الهلال بالنصر، وكلاسيكو السعودية والذي جمع الهلال بالاتحاد ضمن دور الثمانية من دوري أبطال آسيا.