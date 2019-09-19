موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ستشهد مباراة قمة ميلان، بعد غد السبت، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم منافسة مثيرة بين أسلوبين مختلفين في التدريب، أحدهما يمثله ماركو جيامباولو مدرب ميلان الذي يميل في أسلوبه للهدوء في التعامل، والآخر يمثله أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الذي تغلب عليه العصبية.

وسيخوض إنتر ميلان المباراة بالعلامة الكاملة بعد أن حقق الانتصار في المباريات الثلاث التي خاضها في الدوري الإيطالي حتى الآن، بينما يملك ميلان 6 نقاط لكنه هز الشباك مرتين فقط حتى الآن.

واستبدل الفريقان مدربيهما خلال الصيف لوضع حد لفترة غياب عن الألقاب تعود إلى 2011، حين تُوج ميلان بلقب الدوري وفاز إنتر ميلان بكأس إيطاليا.

ووقع اختيار إنتر ميلان على كونتي، الذي أحرز 3 ألقاب للدوري الإيطالي مع يوفنتوس، ولقبًا مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو مشهور بإلقاء قوارير المياه حين يعتريه الغضب في غرف ملابس اللاعبين.

أما ميلان فاختار جيامباولو وهو مدرب معروف بالهدوء والصمت، لكن أفضل ما حققه كان المركز التاسع مع سامبدوريا.

وصعد نجم جيامباولو البالغ من العمر 52 عامًا تدريجيًا رغم بعض التقلبات في مسيرته التدريبية منذ أن قاد أسكولي للترقي من الدرجة الثانية في موسم 2004/2005، ثم حافظ على الفريق بدوري الأضواء في الموسم التالي.

وأمضى جيامباولو فترتين قصيرتين مع كالياري وفترة مع سيينا، وحقق خلالهما نتائج مقبولة ثم قضى 3 أشهر مع تشيزينا، وكل هذه الأندية كانت تنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي قبل أن يعود مجددًا إلى دوري الدرجة الثانية ويقضي فترات قصيرة مع فريقي بريشيا وكريمونيزي.

لكن الأداء الجيد الذي قدمه إمبولي تحت قيادته في 2015 في دوري الدرجة الأولى، رفع أسهم المدرب، وكذلك ما حققه مع سامبدوريا الذي دربه جيامباولو لـ3 مواسم كان فيها الفريق أقرب للتأهل إلى المنافسات الأوروبية منه للصراع على البقاء.

كما خاض 6 مواجهات قمة مع جنوة دون خسارة، وحقق 4 انتصارات وتعادلين.

وقال قبل انضمامه إلى ميلان: ”أعشق الذين يحبون العمل الشاق دون ثرثرة. التواصل يمكن أن يكون من خلال التصرفات والمواقف وليس من خلال الكلام. أنا أفضل هذه الطريقة“.

وعرض المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا، الذي لعب تحت قيادة كونتي في يوفنتوس وتحت قيادة جيامباولو في سامبدوريا، مقارنة مثيرة بين أسلوبي المدربين.

وقال: ”كونتي مدرب قادر على أن يحسن الأداء بطرق مختلفة خاصة على الصعيدين الذهني والشخصي. يقولها بشكل مباشر: إذا خسرنا أو تعادلنا فلا توجد ضرورة للحديث معه“.

وأضاف: ”يحقق الانتصارات بهذا الأسلوب رغم أنها طريقة قاسية بالفعل. من الوارد أن ينفجر غضبًا لكنه يفوز وأعتقد أن الحظ سيكون حليفه هذا الموسم. سيعلو نجم إنتر ميلان وسيلفت الأنظار“.

لكن جيامباولو شخصية مختلفة تمامًا.

وأضاف كوالياريلا ”شخصيته منطوية للغاية. تحدثت معه 5 أو 6 مرات فقط خلال 3 مواسم. كنت أنا الذي أذهب للحديث معه. قال لي إن كل شيء كان مثاليًا“.

وتابع: ”لكن أسلوبه يماثل كونتي في بعض الأمور، فهو لا يترك أي شيء للصدفة ويستعد للمباريات ويدرس أدق التفاصيل“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ميلان وإنتر ميلان، يوم السبت، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على شبكة beINSPORTS.