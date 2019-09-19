عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”دهس ريال مدريد“.. خطيئة يوفنتوس.. رونالدو رقم 1 في التاريخ (صور)

شكلت هزيمة ريال مدريد الكبيرة أمام باريس سان جيرمان وباقي نتائج لقاءات دوري أبطال أوروبا العناوين الرئيسة في الصحف الرياضية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بلقاءات الخميس في الدوري الأوروبي وتألق الحارس الألماني تير شتيغن في برشلونة وديربي ميلان المرتقب في نهاية الأسبوع.

ونستعرض عناوين الصحف الرياضية العالمية :

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد الكبيرة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ إذن لا يمكنكم اجتياز أوروبا ”.

كما تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس بعدما كان متأخرًا بهدفين وكتبت :“ نقطة أنقذت بكل فخر ”.

كما اهتمت بلقاءات الفرق الإسبانية في الدوري الأوروبي إشبيلية وخيتافي وإسبانيول برشلونة.

سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد في باريس وكتبت :“ دي ماريا سجل هدفين في مرمى فريقه السابق : و“دهس ريال مدريد ”.

كما تحدثت عن بداية مشوار إسبانيول في الدوري الأوروبي فرينكفاروزي المجري.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على خسارة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان وتعادل أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس وكتبت :“ ريال مدريد يسقط بالضربة القاضية وريمونتادا لأتلتيكو مدريد ”.

كما اهتمت بالحارس الألماني تير شتيغن الذي أنقد برشلونة من هزيمة أمام دورتموند في دوري الأبطال ليلة الثلاثاء.

وتحدثت الصحيفة عن تصريحات رونالدو وكتبت :“ أنا رقم 1 في التاريخ ”.

واهتمت ببداية الفرق الإسبانية في مسابقة الدوري الأوروبي إشبيلية وخيتافي وإسبانيول برشلونة.

آس

ركزت الصحيفة على خسارة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان 3-0 في دوري أبطال أوروبا وكتبت : “ دون روح ”.

كما تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس وكتبت :“ أتلتيكو يتعادل بهدف في الدقيقة الـ89 مع يوفنتوس بالقلب ”.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الفرق الإسبانية الثلاث في الدوري الأوروبي.

الصحف البريطانية

ذا صن

تحدثت الصحيفة عن تعادل توتنهام أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ بوكيتينو ينتقد لاعبيه لكونهم لم يتبعوا خطته“.

كما اهتمت بفوز مانشستر سيتي على شاختار دونيتسك وكتبت :“ بيب غوارديولا يحب شاختار ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الفوز الكبير لباريس سان جيرمان على ريال مدريد 3-0 في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ الرقص مع الملائكة “ في إشارة لفرحة الفريق الباريسي وأنصاره بالمستوى والفوز.

كما تحدثت عن بداية سانت إيتيان ورين في مسابقة الدوري الأوروبي.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تفريط يوفنتوس في تقدمه 2-0 على أتلتيكو مدريد وتعادل 2-2 في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ خطيئة.. لكن هذا يوفنتوس .“

كما تحدثت عن الخسارة الكبيرة لأتلانتا أمام دينامو زغرب الكرواتي 4-0.

الصحيفة اهتمت أيضًا بديربي ميلان المقبل والذي أشتعل مبكرًا بالنظر لظروف الفريقين الحالية.

كورييه ديلي سبورت

تحدثت الصحيفة عن تعادل يوفنتوس في العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد بهدف من هيريرا في الدقيقة الأخيرة وهزيمة أتلاتنا أمام دينامو زغرب في دوري الأبطال وكتبت :“ بداية كابوس لأتلانتا في زغرب ”.

كما تحدثت عن بداية فرق روما في الدوري الأوروبي إذ يرحل لاتسيو لمواجهة كلوج الروماني ويستضيف روما باشاك شهير التركي.