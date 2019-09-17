كل ما تريد معرفته عن مباراة نابولي ضد ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره نابولي الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب ”سان باولو“ في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث ليفربول عن بداية قوية لحملة الحفاظ على لقب دوري الأبطال بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب في مواجهة طموحات نابولي الباحث عن تحقيق فوز مهم بقيادة المدرب الإيطالي القدير كارلو أنشيلوتي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مباراة نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب ”سان باولو“.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

تاريخ اللقاءات

يشهد التاريخ على عدة مواجهات بين ليفربول ونابولي بدأت في دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي عام 2010 وتعادلا في إيطاليا دون أهداف وفاز ليفربول في إنجلترا بنتيجة 3-1.

وتقابلا وديًا في أغسطس 2018 وفاز ليفربول بخماسية دون رد ثم تقابلا في دوري الأبطال الموسم الماضي وفاز ليفربول بهدف نظيف وفاز نابولي بنفس النتيجة ثم تقابلا وديًا في يوليو الماضي وتغلب نابولي.

نابولي.. وخبرات أنشيلوتي

تبدو صفوف نابولي شبه مكتملة والفريق الإيطالي جاهز لخوض المواجهة من أجل تحقيق الفوز بالرهان على خبرات كارلو أنشيلوتي المدير الفني الذي أكد قبل اللقاء أنه سيواجه أفضل فريق في أوروبا حاليًا.

ويراهن نابولي على خبرات أنشيلوتي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا عدة مرات وقدم مسيرة رائعة مع أندية كبرى على رأسها ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، ولكن أنشيلوتي حاول رفع الضغوط عن فريقه قائلًا: “ سنخوض مواجهة صعبة ضد أفضل فرق القارة وعلينا اللعب لتحقيق نتيجة إيجابية“.

ويعتمد أنشيلوتي على طريقة 4-4-2 بوجود حارس المرمى أليكس ميريت وأمامه الرباعي كاليدو كوليبالي وكوستاس مانولاس وجيوفاني دي لورينزو وماريو روي للدفاع وفابيان وآلان لوريرو وخوسيه كاييخون ولورينزو إنسيني للوسط ودرايس ميرتينيس وهيرفينغ لوزانو للهجوم.

ليفربول والبداية القوية

يتطلع ليفربول لبداية قوية للحفاظ على لقب دوري الأبطال، ويسعى الريدز لتحقيق الفوز على حساب نابولي رغم صعوبة الأجواء الجماهيرية في موقعة سان باولو، إلا أن الفريق الأحمر يبدو جاهزًا لخوض مواجهة قوية في دوري الأبطال.

ويغيب عن ليفربول الثلاثي حارس المرمى أليسون باكير ونابي كيتا وديفوك أوريغي، ويعتمد الريدز على تشكيلة تضم الحارس أدريان وأمامه الرباعي فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وجوزيف غوميز وأندري روبرتسون للدفاع، وفابينهو وجيمس ميلنر وجوردان هندرسون للوسط، مع مثلث الرعب الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وتحدث المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن مباراة نابولي، مؤكدًا أن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية كما أشار إلى أن فريقه ليس الأفضل في العالم ومانشستر سيتي هو الأقوى.

وأكد أيمن يونس، نجم منتخب مصر الأسبق لـ“إرم نيوز“، أن ليفربول لديه اختبار مهم وصعب ضد نابولي، خاصة أن الأجواء في ملعب سان باولو جماهيرية وحماسية، كما أن الضغوط ستكون أكبر ضد ليفربول.

وأضاف: ”ليفربول من الفرق التي تقدم كرة جميلة ولديها قوة هجومية ضاربة وأعتقد أن عودة التناغم بين صلاح وماني سيجعل الفريق يتطور هجوميًا بشكل أكبر“.