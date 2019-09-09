أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. راموس يحتفل بفوز نادال ومحمد صلاح يستعرض موهبة ابنته (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..

ماتيو كوفاتشيتش يحتفل بعيد ميلاد مودريتش

حرص ماتيو كوفاتشيتش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي على الاحتفال بعيد ميلاد مواطنه مودريتش حيث نشر صورة له برفقته وعلق اللاعب ”عيد ميلاد سعيد يا صديقي أنت تعرف بالفعل أنني أتمنى لك كل التوفيق“.



دانيال سيبايوس: منتخب الماتادور ليس له حدود

نشر الإسباني دانيال سيبايوس لاعب آرسنال صورة له برفقة زملائه في منتخب الماتادور عقب الفوز الذي حققه أمس على منتخب جزر فاروه برباعية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 وعلق ”بالفعل لقد حصلنا بالفعل على 6 نقاط من أصل 6 في جولة التصفيات ونحن نذهب للمزيد.. هذا الفريق ليس له حدود“.



بابلو سارابيا: سعداء بتمثيل إسبانيا

نشر بابلو صورًا له عبر صفحته الشخصية من مباراة الأمس، التي جمعت بين منتخب إسبانيا وجزر فاروه، وقد انتهت بفوز الماتادور برباعية نظيفة وعلق ”بعد تركيز خاص على المستوى الشخصي لقد حققنا الهدف ثاني الانتصارات، سعداء جدًا بتمثيل إسبانيا“.



راموس يحتفل بفوز نادال

نشر سيرغيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء الاحتفال بفوز مواطنه رافائيل نادال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس حيث نشر صورة للحظة فوزه بالقب وعلق ”عن ليلة أمس الأعظم“.



مخيتريان يعرض أرقام منتخب بلاده

نشر هينريك مخيتريان لاعب منتخب أرمينيا صورة له بقميص منتخب بلاده واستعرض اللاعب أرقام منتخب بلاده خلال الفترة الماضية حيث قال: ”29 هدفًا و26 تمريرة في 89 مباراة لفريقي الوطني“.



توماس مونييه يحفز زملاءه

نشر البلجيكي توماس مونييه صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص منتخب بلاده قبل اللقاء الذي سيجمع بين منتخب بلاده وإسكتلندا على ملعب الأخير ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

وحرص اللاعب على تحفيز زملائه حيث علق ”مباراة اليوم كل ما في الإمكان“.



محمد صلاح يستعرض موهبة مكة

وقد نشر المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية لنجلته مكة، وهي تستعرض موهبة الغناء والعزف على البيانو.



لوكاس توريرا في رحلة في الأراضي الأمريكية

نشر الأوروغواياني لوكاس توريرا لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له برفقة زملائه بمنتخب الأروغواي أثناء قضاء رحلة في الأراضي الأمريكية، حيث يستعد لمواجهة منتخب أمريكا وديًا على ملعب الأخير يوم الأربعاء القادم.



غوميز سعيد بحب الأشبال

نشر الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي فيديو لعدد من الأطفال، وهم يقلدون الاحتفال الخاص بغوميز، وعلق: ”هذا رائع، كيف يظهر لي هؤلاء الأطفال الحب كل يوم.. أحبكم يا أشبال“.

