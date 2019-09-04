أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: بنزيما يسترجع تاريخه بدوري أبطال أوروبا.. وفان دايك مع أولاده (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

أنطونيو رودريغيز يندد بالعنف في جنوب أفريقيا

أبدى أنطونيو رودريغيز، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، حزنه على الأحداث الجارية في جنوب أفريقيا جراء عمليات العنف ضد الأجانب هناك، حيث قال اللاعب عبر صفحته الشخصية: ”إن مشاهدة الأخبار عن جنوب أفريقيا تجعلني حزينًا للغاية، شيء من هذا القبيل لا ينبغي أن يحدث في عام 2019، العنف ليس حلًا أبدًا، أفريقيا تحتاج إلى الحب“.

راموس ينعى بلانكا فرنانديز

نشر سيرجيو راموس، ما ذكرته الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد عن خبر وفاة البطلة الأولمبية بلانكا فرنانديز أوتشوا، وتعد أوتشوا إحدى أساطير الرياضة الإسبانية، وعلق اللاعب أعلى الخبر قائلًا: ”خالص التعازي“.

كريستيان فوكس مع نجله في أول أيام الدراسة

نشر كريستيان فوكس، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، صورة له برفقة زوجته ونجله في مدرسة نجله بأول أيام الدراسة، وعلق فوكس أعلى الصورة قائلًا: ”فخر الآباء“.

إيمريك لابورت: سأعود أقوى

نشر إيمريك لابورت لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء خروجه من ملعب المباراة في آخر لقاءات المان سيتي بالدوري الإنجليزي، والتي أصيب خلالها لابورت، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”سوف أعود قريبًا وأقوى“.

بنزيما ضيفًا على قناة فرنسية

يحل الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، ضيفًا اليوم على قناة RMC Sport الفرنسية، حيث نشر اللاعب صورة له بقميص ناديه وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”استرجع في التاسعة مساءً على قناة RMC Sport 1 تاريخي في دوري الأبطال“.

فان دايك: من الجيد العودة مع الأولاد

نشر المدافع الهولندي فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له من تدريبات منتخب هولندا، وعلق اللاعب أعلى الصورة: ”من الجيد أن أعود مع الأولاد، نتطلع إلى مبارياتنا ضد ألمانيا وإستونيا“.

كلاوديو ماركيزيو: لم أجد التقدير

نشر الإيطالي كلاوديو ماركيزيو لاعب وسط نادي يوفنتوس السابق صورة له وهو جالس أمام أحد الكافيهات، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”المشكلة في الوصول إلى المواعيد في الوقت المحدد هو أنه لا يوجد أحد هناك لتقدير ذلك“.

بلايس ماتويدي يتسلح بروح الفريق

نشر الفرنسي بلايس ماتويدي، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له برفقة زميله لوكاس ديني من تدريبات منتخب بلاده؛ استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”روح الفريق“

جورجينيو فينالدوم يمارس رياضة اليوجا

نشر الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية وهو يمارس رياضة اليوجا، أثناء تواجده في معسكر المنتخب الهولندي، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”رياضة اليوجا“.

غوميز يحتفل بعيد ميلاد الأب الروحي

نشر الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، صورة له برفقة مدربه السابق بنادي جالاطا سراي التركي فاتح تريم، بمناسبة عيد ميلاد الأخير، وعلق غوميز أعلى الصورة قائلًا: ”عيد ميلاد سعيد يا أبي، اجعل الصحة والسعادة وكل النجاحات معك في العصر الجديد“.