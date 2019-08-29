”يويفا“ يقرر تأجيل الإصلاحات المقترحة على دوري أبطال أوروبا

تم تأجيل عملية الإصلاح المثيرة للجدل لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ولن تتم قبل نهاية العام المقبل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ في بيان، اليوم الخميس، أن هذه المسألة لن يتم حسمها قبل بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة ”يورو 2020“.

وكان ”يويفا“ ورابطة الأندية الأوروبية ”إيكا“، يرغبان في حسم مصير هيكلة دوري أبطال أوروبا، للفترة ما بين عامي 2024 و2026 في العام الحالي.

وكان رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي اقترح في وقت سابق مضاعفة حجم دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا من 8 إلى 4 مجموعات، كل منها تضم 8 أندية لضمان عودة أغلبية الأندية بشكل تلقائي في الموسم المقبل، ولكن هذا الاقتراح لاقى انتقادات واسعة من الأندية والاتحادات.

الخطط الموضوعة من قبل رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي أنييلي، ستشهد نظام صعود وهبوط في ثلاثة مستويات بدوري أبطال أوروبا بداية من 2024.

كما أن ذلك سيعني إقامة عدد أكبر من المباريات، إذا أقيمت البطولة من 4 مجموعات مكونة من 8 فرق.

24 فريقًا من أصل 32 فريقًا، سيحصلون على التأهل المباشر في الموسم التالي، بغض النظر عن مراكزهم في الدوريات المحلية، بينما طرحت فكرة إقامة المباريات الأوروبية في عطلات نهاية الأسبوع.

وألغى رئيس ”يويفا“ ألكسندر سفيرين، اجتماعه مع أنييلي، ورئيس رابطة الدوريات الأوروبية، لارس كريستر أولسون، والذي كان مقررًا له 11 سبتمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد لاحق للاجتماع عندما تكون الفرصة سانحة لإجراء مباحثات بناءة بين جميع الأطراف“.