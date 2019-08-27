آرون رامسي ينسحب من تشكيلة ويلز قبل مباراة في تصفيات بطولة أوروبا

قال مسؤولو منتخب ويلز، اليوم الثلاثاء، إن لاعب الوسط آرون رامسي، انسحب من تشكيلة الفريق الوطني قبل خوض مباراة في تصفيات بطولة أوروبا أمام أذربيجان، وكذلك مواجهة ودية دولية أمام روسيا البيضاء الشهر المقبل.

ولم يلعب رامسي، الذي انضم إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجاني من آرسنال قبل انطلاق الموسم الجاري، أي مباراة رسمية حتى الآن مع بطل الدوري الإيطالي، بعد أن شارك لمدة 20 دقيقة في مباراة ودية سبقت انطلاق الموسم.

ولم يكشف منتخب ويلز عن سبب غياب رامسي، لكن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية أبعدته عن الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي.

وقال منتخب ويلز في بيان: ”انسحب آرون رامسي من تشكيلة ويلز التي تستعد لخوض مباراتين أمام أذربيجان وروسيا البيضاء.

”سيحل دايلان ليفيت لاعب منتخب تحت 21 عامًا بدلًا منه“.

وتخرج ليفيت البالغ من العمر 18 عامًا من أكاديمية مانشستر يونايتد ولعب لمنتخبات الشباب في ويلز، لكنه لم يظهر حتى الآن مع المنتخب الأول.

وتحتل ويلز حاليًا المركز الرابع في المجموعة الخامسة بتصفيات بطولة أوروبا، بعد ثلاث مباريات. وتستضيف أذربيجان في السادس من سبتمبر أيلول قبل خوض مباراة ودية على أرضها أمام روسيا البيضاء في التاسع من سبتمبر.