تقارير: لقاء بين مسؤولي يوفنتوس وبرشلونة بشأن صفقة تبادلية

كشفت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، على أن فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس، زار نادي برشلونة والتقى مع إدارة الفريق الكتالوني لمناقشة عدة قضايا خاصة بلاعبين يهتم الفريق الإيطالي بالتعاقد معهم.

ويهتم يوفنتوس بالظهير الأيسر الشاب خوان ميراندا وتعثرت المفاوضات بين الفريقين بسبب طلب برشلونة وضع بند يتيح إعادة شراء اللاعب في المستقبل، لكن الصحيفة الإيطالية تحدثت عن عملية تبادل من الفريق الإيطالي تقضي بانتقال المدافع دانييلي روجاني للفريق الإسباني.

وقد عرض يوفنتوس على برشلونة عملية تبادل لاعبي الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش مقابل الألماني إيمري تشان.

كما عرض برشلونة على الطاولة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي يدخل ضمن اهتمامات فريق يوفنتوس حال فشله في التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وذكرت صحيفة ”سبورت“، أن يوفنتوس منافس لبرشلونة في صفقة نيمار إذ عرض لاعبه الأرجنتيني باولو ديالا ضمن الصفقة.