تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. برشلونة يطلق المحاولة الأخيرة في ”العملية نيمار“.. وديبالا يقترب من باريس سان جيرمان

بدأ نادي برشلونة الإسباني التحرك الرسمي نحو حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أقل من أسبوعين على إغلاق سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

مسلسل نيمار

وبحسب تقارير صحفية فرنسية، فإن العرض النهائي الذي سيقدّمه مسؤولو برشلونة خلال الساعات القليلة المقبلة، لن يتضمن أي صفقات تبادلية، بعد رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ الألماني، ورفض البرتغالي نيلسون سيميدو والفرنسي عثمان ديمبلي والكرواتي إيفان راكيتيتش، الدخول في أي عمليات تبادلية في صفقة نيمار، وتأكيدهم على البقاء رفقة البلوغرانا في الموسم الجديد.

وكانت صحيفة صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ قد أشارت إلى أن الموقف معلّق حتى الآن في صفقة عودة نيمار إلى برشلونة، بعد رحيله عن النادي الكتالوني في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، قيمة فسخ عقده مع البلوغرانا.

وأضافت بقولها: ”إدارة برشلونة لا تريد التحرك بشكل رسمي وجدي في صفقة استعادة نيمار قبل أن يعلن اللاعب بشكل واضح للجميع أن رغبته الأولى هي العودة إلى برشلونة، ناديه السابق“.

وأكدت أن إدارة البارسا تريد أن تسمع من نيمار أن ”حلمه هو العودة إلى برشلونة يومًا ما“، أو أنه إذا رحل عن باريس سان جيرمان فإنه ”يريد اللعب مرة أخرى رفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز“.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الاثنين،: ”تعلم إدارة برشلونة جيدًا أن ريال مدريد تحرك بالفعل لضم نيمار، وتريد أن ترى بيانًا علنيًا من اللاعب البرازيلي يؤكد فيه أنه يرفض عرض الريال، ويريد العودة إلى برشلونة“.

وقالت إن المباحثات، التي تجري عبر وسطاء حتى الآن، تتضمن إعارة نيمار، ولكن إدارة البارسا ترفض وجود شرط يُلزمها بشراء اللاعب في منتصف العام 2020، في ظل تراجع مستوى نيمار خلال العامين الأخيرين، وهبوط قيمته السوقية.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن فرص ريال مدريد لا تزال قائمة وبقوة في حسم صفقة نيمار.

وأشارت إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لم يعترض على الصفقة، وأصبح راغبًا في الحصول على خدمات البرازيلي الدولي، خاصة في ظل استحالة إتمام صفقة الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأكدت أن عرضًا من ريال مدريد بضم اللاعب على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح له شراء نيمار بـ200 مليون يورو في 2020 سيحسم الملف نهائيًا لصالح النادي الملكي.

صفقة ديبالا

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يسعى بقوة لضم باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في إشارة إلى اقتراب رحيل نيمار عن بطل فرنسا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن النادي الفرنسي سيجري محادثات مع يوفنتوس خلال هذا الأسبوع، بشأن انتقال ديبالا لسان جيرمان، في صفقة قد تبلغ قيمتها 80 مليون يورو.

وأضافت أن خورخي أنتون، وكيل أعمال ديبالا، سيلتقي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس؛ من أجل الاتفاق على انتقال الجوهرة الأرجنتينية للفريق الفرنسي.

وتابعت أن ليوناردو يأمل في إغلاق الصفقة والتعاقد مع ديبالا بحلول، يوم الأربعاء.

يشار إلى أن يوفنتوس يسعى وراء رحيل ديبالا، لتمويل صفقة التعاقد مع ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، ولتقليص قائمة البيانكونيري قبل بداية الموسم الجديد.

وارتبط ديبالا بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد وتوتنهام، قبل أن تنهار الصفقة بسبب طلبات اللاعب ووكيل أعماله بجانب مشاكل تتعلق بحقوق صورته.

نجم الجزائر إلى ليل

قالت صحيفة ”إل ماتيو“ إن فرص بقاء الجزائري الدولي آدم وناس، في نادي نابولي الإيطالي، خلال الموسم الجديد أصبحت ضعيفة للغاية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن صفقة المكسيكي هيرفين لوزانو، لاعب نادي آيندهوفن الهولندي، والتي اقترب نابولي من حسمها رسميًا، بعد أن وافق على دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، ستؤدي إلى رحيل وناس عن النادي الإيطالي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية يوم 2 سبتمبر المقبل.

ووافق نابولي على دفع 42 مليون يورو للحصول على خدمات لوزانو، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي يجيد اللعب في مركزي الجناح ورأس الحربة، ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب صحيفة ”إل ماتيو“ فإن وناس، البالغ من العمر 22 عامًا، سينتقل إلى نادي ليل الفرنسي.

وأشارت إلى أن رئيس نابولي دي لورينتس طلب الحصول على 3 ملايين يورو مقابل إعارة وناس، و22 مليون يورو مقابل بيعه نهائيًا إلى نادي ليل.

ولعب وناس الموسم الماضي 26 مباراة مع نابولي، أحرز خلالها 4 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا، كما تألق رفقة منتخب الجزائر المتوج بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، وأحرز 3 أهداف خلال مشوار محاربي الصحراء في البطولة القارية.

سانشيز إلى إنتر ميلان

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن التشيلي أليكسيس سانشيز وافق على تخفيض راتبه بنحو 1.5 مليون يورو؛ من أجل الانضمام إلى إنتر ميلان من مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، اليوم الإثنين، أن فرناندو فيليسيفيتش وكيل أعمال المهاجم التشيلي، يتفاوض بشأن انتقاله إلى إنتر؛ بعد موافقة اللاعب تخفيض راتبه الضخم، حيث يحصل على 505 آلاف إسترليني أسبوعيًا في يونايتد.

وبعد عام ونصف العام في ”أولد ترافورد“، لم يجد مهاجم برشلونة السابق مكانًا في تشكيلة أولي غونار سولشاير؛ لذلك قرر الرحيل.

لكن أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر، مقتنع بقدرته على استعادة اكتشاف أداء سانشيز، الذي كان يسعى للتعاقد معه حينما كان مدربًا ليوفنتوس ثم تشيلسي.

وتتبقى مشكلة لإتمام الصفقة، حيث طلب مانشستر يونايتد الحصول على 5 ملايين يورو مقابل إعارة اللاعب، لكن إنتر يريد استعارته مجانًا مقابل دفع راتبه الذي خفضه بالفعل، لكن الاتفاق يبدو قريبًا بين الطرفين.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن مانشستر يونايتد سيوافق على تحمل جزء من راتب سانشيز، الذي قرر تخفيض راتبه من أجل حسم الصفقة.

وحجز سانشيز بالفعل الرقم 7 بعد حصول زميله السابق روميلو لوكاكو على الرقم 9، ومن المرجح خضوع اللاعب للفحص الطبي خلال 24 ساعة، والإعلان الرسمي بعدها.