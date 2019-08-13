رسميًا.. بايرن ميونخ يتعاقد مع نجم إنتر ميلان

حصل نادي بايرن ميونخ على توقيع الدولي الكرواتي إيفان بيرسيتش نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الألماني، انضم صاحب الـ30 عامًا للبافاري على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية الشراء.

وقال المدير الرياضي حسن صالح حميديتش: ”تجربة إيفان الدولية ستساعدنا من دون شك. هو يمتلك أسلوبًا جيدًا في الهجوم. أثق في تأقلمه سريعًا كونه يعلم جيدًا الدوري الألماني ومدربنا نيكو كوفاتش“.

وسبق لوصيف مونديال 2018، اللعب ضمن صفوف فولفسبورغ الذي فاز معه بكأس ألمانيا عام 2012، وبروسيا دورتموند.

ومن جانبه علق بريسيتش: ”سعيد بالعودة إلى ألمانيا. بايرن هو واحد من أكبر أندية أوروبا. نريد جميعًا المنافسة ليس فقط على الفوز بالدوري والكأس، بل وأيضًا دوري الأبطال“.