جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: ماني يطيح بمحمد صلاح

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن لائحة المرشحين لجوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم الماضي، والذي شهد تفوقًا إنجليزيًا بفوز ليفربول وتشيلسي باللقبين على حساب توتنهام وآرسنال.

وجاءت لائحة المرشحين على الشكل التالي:

أفضل حارس

البرازيلي أليسون باكير ( ليفربول )

الفرنسي هوغو لوريس ( توتنهام )

الألماني تير شتيغن ( ليفربول )

أفضل مدافع

الإنجليزي ترينيت أرنولد والهولندي فيرجيل فان ديك ( ليفربول )

الهولندي ماتياس دي ليخت ( أياكس – حاليًا يوفنتوس )

أفضل لاعب وسط

الهولندي فرانكي دي يونغ ( أياكس – انتقل لبرشلونة )

الإنجليزي جوردان هندرسون ( ليفربول )

الدنماركي كريستيان إريكسن ( توتنهام )

أفضل مهاجم

السنغالي ساديو ماني ( ليفربول )

البرتغالي كريستيانو رونالدو ( يوفنتوس )

الأرجنتيني ليونيل ميسي ( برشلونة )

وبذلك يصبح المهاجم المصري محمد صلاح خارج السباق لصالح زميله ماني.

أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

البلجيكي إدين هازارد ( تشيلسي – انتقل لريال مدريد )

الصربي لوكا جوفيتش ( فرانكفورت – انتقل لريال مدريد )

الفرنسي أولفييه جيرو ( تشيلسي )