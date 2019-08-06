توتنهام يقدم عرضًا لضم باولو ديبالا ويدخل السباق من أجل كوتينيو

يحاول فريق توتنهام الإنجليزي عقد صفقات قوية قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا يوم الخميس القادم وذكرت تقارير إعلامية أن يوفنتوس وافق على عرض الفريق لضم الأرجنتيني باولو ديبالا مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

ويبقى أمام توتنهام إقناع النجم الأرجنتيني بالبنود الشخصية في ظل رفضه السابق لمانشستر يونايتد حيث طالب براتب أسبوعي يصل إلى 350 ألف جنيه استرليني وهو أعلى من سقف الرواتب في توتنهام.

وحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية دخل توتنهام سباق التعاقد مع البرازيلي فيلبي كوتينيو لاعب برشلونة وينافس عدة فرق راغبة في ضمه.

ويسعى برشلونة للتخلص من النجم البرازيلي في إطار سعيه للحصول على أموال قد يستغلها في صفقة إعادة البرازيلي نيمار.