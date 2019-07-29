تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. خلافات بيريز وزيدان تشعل ريال مدريد وبرشلونة يتصدى لغارة مانشستر سيتي

اشتعلت الأوضاع داخل نادي ريال مدريد الإسباني، ويبدو أن الهزيمة الساحقة التي تعرض لها الفريق 3/7 أمام أتلتيكو مدريد، في نيوجيرسي يوم السبت الماضي، كانت بمثابة ”القشة التي قصمت ظهر البعير“، وكشفت وجود خلافات حادة بين رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشارت التقارير الصحفية الواردة في وسائل الإعلام الأوروبية اليوم إلى أن البلجيكي إدين هازارد، والويلزي غاريث بيل، أشعلا الخلاف العلني بين بيريز وزيدان، في ظل تضارب القرارات الخاصة باللاعبين.

بيل وهازارد يشعلان الخلافات

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن زيدان استشاط غضباً في أعقاب إلغاء بيريز صفقة انتقال غاريث بيل إلى نادي جوانجسو الصيني بصورة مفاجئة، ودون أن يخبر المدرب بالقرار.

وألغى بيريز انتقال بيل إلى النادي الصيني أمس دون أي مقدمات، وأشارت تقارير صحفية إلى أن القرار جاء بعد أن أبدى رئيس ريال مدريد استياءه من المقابل الذي عرضه النادي الصيني لشراء بيل، الذي كان سيحصل على مليون جنيه إسترليني راتبًا أسبوعيًا.

وأضافت: ”أعرب زيدان عن غضبه الشديد إزاء قرار بيريز بإلغاء انتقال بيل إلى الدوري الصيني، خاصة أن رئيس النادي لم يبلغه بهذا القرار، إضافة إلى أن المدرب الفرنسي كان يعوّل كثيراً على رحيل بيل من أجل حسم صفقة انضمام بول بوغبا من نادي مانشستر يونايتد إلى الريال في أقرب فرصة ممكنة“.

وتابعت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الإثنين،: ”قرار بيريز، الذي جاء بعد ساعات قليلة من الهزيمة المدوية لريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد 3/7 في مباراة ودية جمعت بين الفريقين في نيوجيرسي، فتحت الباب على مصراعيه أمام التكهنات حول رغبة رئيس النادي في استمرار اللاعب رفقة الفريق، على عكس توجه زيدان، الذي أكد مرارًا أن غاريث بيل خارج مشروعه المستقبلي في ريال مدريد“.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”سبورت“ إن نادي ريال مدريد يواجه أزمة كبيرة مع أغلى صفقة أبرمها في تاريخه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الفني لريال مدريد، بقيادة زيدان، يشعر باستياء شديد من النجم البلجيكي إدين هازارد، المنضم إلى النادي الملكي من نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل 120 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الميرينغي.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن زيدان يشعر بالغضب الشديد من المستوى المتواضع الذي ظهر به هازارد في المباريات الودية التي خاضها الريال، حيث ظهر تراجع مستواه، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى زيادة وزن اللاعب بمقدار 7 كيلوغرام عن المعدل الطبيعي.

ونقلت الصحيفة الكتالونية عن مصادر مقربة من إدارة الريال قولها إن رئيس النادي فلورنتينو بيريز بدأ ”يغسل يديه“ من صفقة التعاقد مع هازارد، وأكد للمقربين منه أن التعاقد مع النجم البلجيكي كان قرار زيدان، وليس قراره الشخصي، في إشارة لوجود خلافات عميقة بين الطرفين فيما يتعلق بصفقات الملكي الجديدة التي كلّفت النادي ما يزيد على 300 مليون يورو.

صفقة بوغبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة مدوية تتعلق بصفقة انتقال النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى نادي ريال مدريد.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن هناك اتفاقًا تم بالفعل بين مسؤولي ريال مدريد ومانشستر يونايتد يقضي بانتقال بوغبا إلى النادي الملكي في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 150 مليون يورو، وسوف يتم الإعلان الرسمي عن انتقال بوغبا في موعد أقصاه الثاني من سبتمبر، وهو موعد غلق سوق الانتقالات في الدوري الإسباني، رغم أن موعد غلق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، هو الثامن من أغسطس، ولكن اللوائح تسمح بانتقال اللاعبين على حسب الوجهة التي سينتقل إليها، وهو ما يفتح الباب أمام صفقة بوغبا إلى مطلع سبتمبر.

وأكدت ”ديفنسا سنترال“ أن الاتفاق شبه النهائي بين نادي مانشستر يونايتد ونادي لاتسيو الإيطالي حول انتقال اللاعب الصربي سيرغي ميلوينكوفيش سافيتش إلى المانيو أصبح وشيكًا، وأن الصفقة ستصل قيمتها إلى 65 مليون يورو، وهو ما يعني أن رحيل بوغبا أصبح ”مسألة وقت“.

هل يستسلم نيمار؟

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يشعر بالغضب الشديد من جمود موقفه، والغموض الذي يحيط بمستقبله في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن نيمار أعرب عن استيائه الشديد من موقف نادي برشلونة إزاء المفاوضات مع باريس سان جيرمان لإعادته إلى ”كامب نو“ الموسم المقبل.

وأكدت أن نيمار أبلغ المقربين منه بأن موقف برشلونة لن يساعده على تحقيق رغبته بالعودة إلى البلوغرانا مرة أخرى، عقب عامين من رحيله إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، قيمة فسخ عقده مع البارسا.

وتابعت الصحيفة الكتالونية: ”يتمسك برشلونة أولًا بأن يتم الإعلان الرسمي من جانب باريس سان جيرمان بعرض نيمار للبيع، قبل أن يدخل في أي مفاوضات رسمية لضم نيمار، وهو الأمر الذي لم يعلنه بطل فرنسا حتى الآن“.

وأردفت ”موندو ديبورتيفو“: ”موقف برشلونة واضح للغاية من المفاوضات في حالة عرض نيمار رسميًا للبيع، وهو أنه يرغب في إتمام العملية عبر الصفقات التبادلية، ولن يدفع المقابل المادي الذي يريده باريس سان جيرمان نقدًا“.

وكشفت الصحيفة أن نيمار بدأ في نزع فتيل التوتر مع إدارة باريس سان جيرمان خلال معسكر الفريق الحالي في الصين، بعد شعوره بأن عملية رحيله أصبحت صعبة للغاية حاليًا.

غارة مفاجئة لمانشستر سيتي

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي دخل في مفاوضات مع برشلونة لضم البرتغالي نيلسون سيميدو إلى صفوف السيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي برشلونة رفضوا عرض مانشستر سيتي، واكدوا أنهم لن يتنازلوا عن سيميدو إلا من خلال دفع الشرط الجزائي في عقده، البالغة قيمته 90 مليون جنيه إسترليني، وهو الأمر الذي رفضته إدارة السيتي.

وترددت أنباء حول دخول سميدو في صفقة تبادلية لاستعادة نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي، وهي الصفقة التي لا يزال مصيرها غامضًا حتى الآن.

كافاني إلى إنتر ميلان؟

قالت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ إن نادي إنتر ميلان الإيطالي دخل في مفاوضات جادة لضم المهاجم الأوروغواياني إدنسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوفه الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات تسير بصورة إيجابية حتى الآن، في ظل رغبة النيراتزوري في ضم مهاجم مميز ليكون بديلًا للأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي خرج من حسابات المدرب أنطونيو كونتي نهائيًا.

وتأتي تلك التطورات في ظل التعقيدات المحيطة بصفقة انضمام البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى الإنتر، في ظل عدم اتفاق مسؤولي الناديين على المقابل المادي للصفقة.