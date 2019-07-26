المدافع البرازيلي جواو ميراندا ينهي عقده مع إنتر ميلان

أعلن فريق إنتر ميلان الإيطالي إنهاء عقد مدافعه الدولي البرازيلي جواو ميراندا (34 سنة) ليصبح لاعبًا حرًا، حيث من المحتمل أن يوقع لفريق جيانغسو سونينغ الصيني.

ولعب ميراندا لفريق إنتر ميلان منذ 2015 قادمًا من أتلتيكو مدريد، وبإنهاء عقده لن يتمكن من اللعب رفقة زميله السابق الأوروغوياني دييغو غودين المنتقل هذا الصيف للفريق الإيطالي.

وسيلتحق ميراندا في فريق جيانغسو سونينغ بمواطنه أليكس تيكسييرا والإيطالي من أصل برازيلي إيدير مارتينيز زميله السابق في إنتر ميلان.

وشارك ميراندا في فوز المنتخب البرازيلي بكوبا أمريكا مؤخرًا، والتي أقيمت في البرازيل.