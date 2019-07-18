أخبار سوق الانتقالات تتصدر عناوين الصحف الرياضية العالمية (صور)

اهتمت الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس بتعاقدات الأندية الأوروبية الكبرى ومستقبل النجمين البرازيلي نيمار والفرنسي بول بوغبا واجتماع بيريز وزيدان في كندا لحسم قضية التعاقد معه.

كما اهتمت بصفقة الهولندي دي ليخت مع يوفنتوس ومستقبل لاعبي برشلونة سيميدو وديمبيلي وتعاقد أتلتيكو مدريد مع الإنجليزي كيران تريبير.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بريال مدريد وكتبت: ”قمة في مونتريال“ بين بيريز وزيدان حيث يشرح الرئيس صعوبات التعاقد مع بوغبا ووضعية غاريث بيل.

كما تحدثت عن بول بوغبا من خلال تصريحات وكيله مينو ريولا الذي قال: ”نهاية قصة بوغبا لم تكتب بعد.

سبورت

اهتمت الصحيفة بوضعية نيمار في باريس سان جرمان حيث يسعى الفريق لإيجاد حلول مع برشلونة وكتبت: ”معادلة نيمار“ مع كل الحلول المقترحة.

كما اهتمت باتفاق خيتافي وبرشلونة حول مارك كوكورييا وزيارة بارتوميو المفاجئة لتدريبات برشلونة وتوقيع دي ليخت ليوفنتوس حتى 2022.

الموندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بالثنائي البرتغالي نيلسون سيميدو والفرنسي عثمان ديمبيلي وكتبت: ”غير قابلان للمس ”.

كما تحدثت عن زيارة بارتومويو لتدريبات برشلونة وتعاقد أتلتيكو مدريد مع كيران تريبيير ويوفنتوس مع دي ليخت مقابل 70+5 مليون يورو.

آس

اهتمت الصحيفة بفرق الدوري الإسباني التي تتوفر على فائض من اللاعبين وكتبت: ”في الليغا هناك وزن زائد“.

كما تحدثت عن تعاقد أتلتيكو مدريد مع كيران تريبير لاعب توتنهام وقلق برشلونة من إصابات نيمار.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تعيين ستيف بروس مدربًا جديدًا لنيوكاسل وسط حرب بين مالك الفريق وأنصاره.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بتصريحات تياغو موتا مدرب الفئات الصغرى في باريس سان جرمان والذي قال إن حلمه الفوز بدوري أبطال أوروبا كمدرب لباريس سان جيرمان.

كما اهتمت بطواف فرنسا في ظل تصدر الفرنسي جوليان ألا فيليب وكتبت: ”وماذا لو حلمنا “ في إشارة إلى إمكانية صموده حتى النهاية .

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بتعاقد يوفنتوس مع دي ليخت وكتبت “ عقد ليس له مثيل “ في إشارة إلى تواجد شرط جزائي في السنة الثالثة من العقد.

كما اهتمت بدي روسي الذي يستعد لخوض مغامرة أرجنتينية رفقة بوكاجونيورز.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة الهولندي دي ليخت في يوفنتوس وكتبت ”هذيان دي ليخت“ في إشارة للقيمة التي حملها توقيع اللاعب للسيدة العجوز رغم منافسة كبار أوروبا.

كما تحدثت عن دي روسي وانتقاله لبوكاجونيورز الأرجنتيني.