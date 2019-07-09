يويفا: تلقينا 14 مليون طلب من أجل تذاكر كأس الأمم الأوروبية 2020

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تلقيه 14 مليون طلب من أجل تذاكر بطولة أوروبا 2020، خلال أول ثلاثة أسابيع من فتح باب البيع، وهو رقم قياسي للبطولة.

وفي المرحلة الأولى لمبيعات التذاكر التي تستمر شهرًا وبدأت في 12 يونيو/ حزيران، كانت هناك 1.5 مليون تذكرة متاحة للعامة ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي ”المشجع أولًا“ التي يتبعها من أجل البطولة.

وتقام بطولة أوروبا 2020 المقررة بين 12 يونيو/ حزيران و12 يوليو/ تموز في 12 مدينة حول أوروبا لأول مرة احتفالًا بالذكرى 60 لانطلاق المسابقة.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي أن أعلى طلب على التذاكر بين المشجعين المحليين كان في سان بطرسبرغ ولندن وبودابست، إذ كانت أكثر من 50 بالمئة من التذاكر المطلوبة في هذه المدن من مشجعي الدول المستضيفة.

وتم طلب 1.3 مليون تذكرة للمباراة النهائية باستاد ويمبلي، بينما اجتذبت مباراتا الدور قبل النهائي على الملعب نفسه 1.5 مليون طلب في المجمل.

وتباع المرحلة الأولى من التذاكر بموقع البطولة على الإنترنت حتى الساعة 1200 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة المقبل.

وتبدأ المرحلة التالية من بيع التذاكر في ديسمبر/ كانون الأول بعد سحب قرعة البطولة يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ يطرح الاتحاد الأوروبي مليون تذكرة لمشجعي الدول المشاركة.