عناوين الصحف الرياضية: حرب شاملة.. نيمار يتحدى الشيخ.. هازارد يعطي الإثارة لريال مدريد (صور)

شكلت الحرب المعلنة بين البرازيلي نيمار وفريقه الفرنسي باريس سان جيرمان العنوان الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بعودة لاعبي ريال مدريد من العطلة للاستعداد للموسم الجديد ومستقبل المدافع الهولندي دي ليخت وأخبار انتقالات الأندية الأوروبية.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت ماركا بتمرد نيمار على باريس سان جيرمان وعدم عودته لبداية التدريبات وكتبت :“ تحدي الشيخ ”.

كما اهتمت بعودة لاعبي ريال مدريد للإعداد للموسم الجديد، وأكدت أن هازارد هو الذي يعطي الإثارة في بداية الفريق.

كما تحدثت عن جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد الجديد الذي أكد أنه يرغب في صنع التاريخ برفقة الفريق الثاني للعاصمة مدريد.

سبورت

ركزت الصحيفة على ما وصفته بـ“ حرب شاملة بين نيمار وباريس سان جيرمان “ بعد تصريحات البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي برغبة اللاعب الرحيل نحو برشلونة.

كما اهتمت الصحيفة بتقديم الحارس البرازيلي نيتو في برشلونة إذ عبر عن رغبته في الفوز بالألقاب.

الموندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بدورها بما سمَّته بـ “ الحرب ما بين باريس سان جيرمان ونيمار “ إذ يرغب البرازيلي في الرحيل نحو فريقه السابق برشلونة.

كما اهتمت بتقديم برشلونة لنجم جديد في فرع كرة السلة، والحارس البرازيلي نيتو القادم من فالنسيا والذي قال، إنه جاء للفوز بالألقاب.

آس

ركزت الصحيفة على عودة لاعبي ريال مدريد لبداية الموسم الجديد إذ أجروا الفحوصات الطبية.

كما اهتمت بعدم عودة نيمار لباريس سان جرمان وكتبت :“ نيمار لم يعد، وسيتعرض لعقوبات ”.

كما اهتمت بتصريحات نجم أتلتيكو مدريد الجديد جواو فيليكس والذي يرغب في صنع التاريخ في فريقه الجديد.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

اهتمت المجلة الفرنسية بسوق انتقالات الأندية الفرنسية في الدرجة الأولى، وقامت بعمل سوق انتقالات افتراضي لكل فريق حسب حاجياته وإمكانياته.

ليكيب

ركزت ليكيب على الفوز الفرنسي بالمرحة الثالثة من طواف فرنسا غبر جوليا ألا فيليب وتصدره الترتيب العام.

كما تحدثت عن عدم عودة نيمار لباريس سان جيرمان وجعل الأمور صعبة في بداية موسم الفريق.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل المدافع الهولندي دي ليخت وكتبت :“ دي ليخت : فقط يوفنتوس “ في إشارة لكونه اتفق مع الفريق الإيطالي على اللعب معه الموسم المقبل.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بتعاقدات الأندية الإيطالية.

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات أنشيلوتي والذي قال :“ هذه السنة ستكون سنة نابولي ”.

كما اهتمت بمستقبل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي والذي يحتاج لموافقة رئيس يوفنتوس قبل التعاقد معه.